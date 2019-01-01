Подборка самых красивых и лучших поздравлений с Пасхой.

Пасха 2021: красивые поздравления в стихах и картинках Pinterest

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Христос воскрес! Воистину воскрес!

Несется весть с земли и до небес.

Святая Пасха нынче в дом вошла.

Желаю счастья, радости, тепла.

Волшебный звон колоколов

Нас с Пасхой поздравляет

И вместо многих тысяч слов

Нам радости желает.

С праздником, любви, чудес!

Христос воистину воскрес!

В день Пасхи — счастья и достатка,

Прекрасных, мягких куличей,

В душе спокойствия, порядка

И много светлых, добрых дней.

Желаю в Пасху благ земных

И много добрых дел людских,

Тепла, здоровья и терпения,

Мира в душе и настроения.

Христос Воскрес, поет земля,

Всех с Пасхой поздравляю я.

Летит пусть голос до небес,

Христос Воскрес, Христос Воскрес!

Вітаю зі світлим Христовим святом!

Бажаю, щоб день став духовно багатий.

Нехай буде мирно на серці й в оселі.

Думки будуть світлі, легкі і веселі.



Прибуде хай Господа благословення.

Хай буде любов, світло, мир і натхнення!

Добра і наснаги, життєвої сили,

Хай буде Вам все, про що Бога просили!

Свічечки палають,

Дзвін церковний чуть,

Пасочки духмяні

В кошиках несуть,

В рушничку, як барви,

Крашанки лежать,

У повітрі радість

Й Божа благодать.

З Воскресінням світлим,

Хай прийде до вас,

Милість та здоров’є

У святковий час!

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Велике свято Великоднє

Принесло радість на поріг.

Будьте щасливими сьогодні,

І завтра, і увесь свій вік.



Хай Бог оберігає хату

Від зла, нещастя і біди.

Удачі, злагоди, достатку,

У серці — вічної весни!

Христос воскрес! З великим святом вас!

Хай щастя ваші душі зігріває,

Нехай у великодній світлий час

Над вами сонце радості сіяє!



Душа тріпоче пташкою нехай

Від щастя, що несе велике свято,

Хай буде мирним наш чудовий край!

Хай затишною буде ваша хата!

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