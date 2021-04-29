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Запреты дня 29 апреля 2021: Что нельзя делать на Ирину Рассадницу

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 29 апреля.
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В четверг, 29 апреля 2021 года, православные христиане чтут память сестер и святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии. В народе этот день называют Ирина Рассадница, Ирина - урви берега и Ирина - заиграй овражки.

Что нельзя делать на Ирину Рассадницу 29 апреля 2021?

Приметы и поверья на Ирину Рассадницу 29 апреля 2021

  • 29 апреля считался самым лучшим днем для работы в огороде и в саду. На Ирину было принято белить деревья и садить овощи. Именно из-за этой традиции святую прозвали Рассадницей.
  • Большое внимание в этот день приделали высадке капусты. Чтобы рассада прижилась, женщинам 29 апреля запрещалось есть хлеб, а мужчинам и вовсе нельзя было прикасаться к рассаде. А чтобы оградить капусту от паразитов, в грядки втыкали крапиву.
  • Также этот день у наших предков был связан с реками. Считалось, что к 29 апреля природные водоемы возвращались в русло после весеннего разлива, оставляя подмытые берега. Поэтому в этот день было запрещено гулять у рек. Чтобы берега не обрушились, люди произносили фразу: «Ирина, урви берега».
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    Существовали для этого дня несколько погодных примет. Сильный гром 29 апреля обещал богатый урожай. А если зацвела ольха, то можно сеять гречиху.

Другие праздники 29 апреля 2021

  • Великий четверг (Воспоминание Тайной Вечери)
  • День украинского футбола
  • Всемирный день исполнения Детских Желаний
  • Международный день танца
  • День загадочных чердаков
  • День рождения застёжки-молнии
  • Праздник иконы Божией Матери Тамбовской
  • День памяти жертв применения химического оружия
  • День паркура
  • День вирусного видео
  • Праздник иконы Божией Матери Ильинская Черниговская

Именины 29 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Агапия, Василиса, Галина, Ирина, Калиса, Леонид, Михаил, Ника, Нунехия, Павел, Тавифа, Тимофей, Феодора, Хариесса, Хиония.

По католическому – Екатерина, Энделиента, Роберт, Тропезий, Хью, Раймонд

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Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, традиции, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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