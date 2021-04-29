Запреты дня 29 апреля 2021: Что нельзя делать на Ирину Рассадницу

Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 29 апреля.

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В четверг, 29 апреля 2021 года, православные христиане чтут память сестер и святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии. В народе этот день называют Ирина Рассадница, Ирина - урви берега и Ирина - заиграй овражки.

Что нельзя делать на Ирину Рассадницу 29 апреля 2021?

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Приметы и поверья на Ирину Рассадницу 29 апреля 2021

29 апреля считался самым лучшим днем для работы в огороде и в саду. На Ирину было принято белить деревья и садить овощи. Именно из-за этой традиции святую прозвали Рассадницей.

Большое внимание в этот день приделали высадке капусты. Чтобы рассада прижилась, женщинам 29 апреля запрещалось есть хлеб, а мужчинам и вовсе нельзя было прикасаться к рассаде. А чтобы оградить капусту от паразитов, в грядки втыкали крапиву.

Также этот день у наших предков был связан с реками. Считалось, что к 29 апреля природные водоемы возвращались в русло после весеннего разлива, оставляя подмытые берега. Поэтому в этот день было запрещено гулять у рек. Чтобы берега не обрушились, люди произносили фразу: «Ирина, урви берега».

Читай также: Декор стола на Пасху: правила создания праздничного настроения Существовали для этого дня несколько погодных примет. Сильный гром 29 апреля обещал богатый урожай. А если зацвела ольха, то можно сеять гречиху.

Другие праздники 29 апреля 2021

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Именины 29 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Агапия, Василиса, Галина, Ирина, Калиса, Леонид, Михаил, Ника, Нунехия, Павел, Тавифа, Тимофей, Феодора, Хариесса, Хиония.

По католическому – Екатерина, Энделиента, Роберт, Тропезий, Хью, Раймонд

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