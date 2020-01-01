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Песах 2020: Дата, история и традиции праздника

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Праздник весны и свободы, почитаемый иудеями всего мира.
Песах 2020: Дата, история и традиции праздника
Песах 2020: Дата, история и традиции праздника
pinterest.com

Что нужно знать о главном иудейском празднике, расскажет Ivona.

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Песах 2020: Даты праздника

Жители Израиля отмечают Песах 7 дней, за пределами страны - 8 дней. Свое начало берет на 14 день весеннего месяца ниссан (по лунно-солнечному календарю евреев). В 2020 году Песах будут отмечать с захода солнца 8 апреля до наступления ночи 16 апреля.

Песах 2020: Дата, история и традиции праздника
Песах 2020: Дата, история и традиции праздника
pinterest.com

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История Песаха

На Песах отмечают освобождение богоизбранного народа от египетского рабства, в коем находился 400 лет. Чтобы освободить евреев, Бог наслал на Египет 10 казней: превращение вод в кровь, набег жаб, нашествие кровососущих насекомых, песьих мух, мор скота, язвы и нарывы, огненный дождь, набег саранчи, тьма египетская и смерть первенцев. Долго сопротивлялся фараон, но когда из-за десятой казни он лишился первенца, согласился правитель отпустить народ иудейский.

Свое название праздник получил от слова “пасах“ - прошел мимо. Благодаря тому, что евреи кровью ягнят пометили свои дверные косяки, Всевышний миновал их дома и не лишил жизни их первенцев.

Таким образом Песах - праздник начала Исхода, свободы и весны (существуют версии, что в весенний месяц ниссан, на который выпадает Песах, ранее отмечался праздник первого урожая, а кровь ягнят считалась магической защитой домашнего скота от мора).

Евреи покидают Египет. Д. Робертс
Евреи покидают Египет. Д. Робертс
wikipedia.org

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Традиции Песаха

На Песах выходными являются лишь два дня: начало и конец праздничной недели, остальные - частично рабочие. Все семь дней нельзя употреблять ни напитки, ни пищу, полученную в результате брожения. Поэтому накануне Песаха евреи тщательно проверяют свое жилище на предмет наличия таких продуктов, и избавляются от них.

Вечером первого дня Песаха семья собирается на праздничный ужин - седер. Обычно на столе традиционные для Шабата блюда, а также маца, вино или виноградный сок. Еда и напитки приготовлены согласно своду религиозных правил под названием Кашрут. За праздничным ужином необходимо выпить четыре бокала: по одному за каждое обещание Бога еврейскому народу. Наливают и пятый бокал, но не пьют - это Элияу - бокал пророка.

Песах 2020: Дата, история и традиции праздника
Песах 2020: Дата, история и традиции праздника
pinterest.com

Также на стол ставят традиционную тарелку для седера (обычно имеет шесть выемок). На нее кладут мацу, горькую зелень (как символ горькой судьбы иудейского народа в неволе), смесь яблок, фиников и орехов, вареные яйца (как символ жизни) и жареную баранину. Это мясо на Песах не едят - оно символизирует жертвенного агнца.

На Песах евреи приветствуют друг друга возгласом “Хаг Симеах!“, что означает “С праздником!“

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Чем Песах отличается от христианской Пасхи

Христианская Пасха посвящена Воскресению Иисуса Христа, тогда как Исход евреев из Египта, почитаемый во время Песаха, упоминается в пасхальных богослужениях чисто символически.

Жертвенный ягненок, как один из символов Песаха, можно считать своеобразным прообразом самого Иисуса Христа, принесшего себя добровольно во искупление грехов рода человеческого.

Седер Иисуса с учениками - вкушение пасхального ягненка, описанный в христианских текстах, получил название Тайной вечери, и считается прообразом таинства причастия. Иисус во время Вечери произносит молитву над вином, называя его кровью своей и всяк, вкушающий его, уверует в него и заповеди Нового завета.

Песах 2020: Дата, история и традиции праздника
Песах 2020: Дата, история и традиции праздника
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, в чем разница между православной и католической Пасхой.

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Теги: Песах, Песах 2020, Пасха, Пасха 2020, история праздника, традиции, религиозный праздник
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Источник: ivona bigmir)net

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