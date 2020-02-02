Когда в 2021 году православные отмечают Пасху. сколько будет выходных и как провести Страстную неделю .

Не за горами весна, а это значит, что совсем скоро будем отмечать один из главных праздников христиан - Пасху или Воскресение Господне. Праздник Пасхи не имеет фиксированной даты, но ежегодно отмечается в воскресенье. Высчитывают дату Пасхи с помощью специальной таблицы - Александрийской пасхалии. Ivona расскажет, какого числа православные христиане будут праздновать день Воскресения Господнего в 2021 году, а также сколько будет выходных в Украине по случаю праздника.

Православная Пасха 2021

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День Пасхи как для православных христиан, так и для католиков является одним из самых больших церковных праздников. Согласно Новому Завету, в этот день сын Божий - Иисус Христос - воскрес на третий день после мученической смерти на кресте, которую принял за грехи всего человечества. Неделя перед Воскресением господним называется Страстной - с понедельника по воскресенье верующие вспоминают жертву Иисуса, постятся и молятся. Особенно строгим считается пост в Страстную пятницу - день, когда Спаситель был распят на кресте. Перед Светлым воскресеньем верующие убирают дома, очищают свои мысли и готовятся к чуду Воскресения, которое символизирует обновление каждого человека, а также приход весны - как нового цикла жизни.

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В 2021 году Пасха будет достаточно поздней - православные христиане встретят ее в начале последнего месяца весны - 2 мая. Официальным выходным в Украине будет также понедельник и вторник - 3 и 4 мая.

Пасха 2021: Когда отмечаем Воскресение Господне, как готовиться к празднику freepik.com

Пасха 2021 у католиков

Христиане западного обряда - католики - отпразднуют Пасху на месяц раньше - 4 апреля. Католическая Пасха также не имеет фиксированной даты и часто отмечается раньше православной.

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Как у католиков, так и у православных, перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост, который длится 48 дней. В эти полтора месяца христиане стараются очистить свое тело и душу, чтобы “обновится“ и в полной мере почувствовать радость Воскресения Спасителя. В период Поста особенно важным становится посещение богослужений, молитвы дома, а также размышления о жертве Иисуса, которую он принес, чтобы искупить грехи людей.

Кроме специального питания в пост, очень важно очищать свои мысли и слова от всякого рода негатива, быть добрее с окружающими и давать милостыню малоимущим.

Пасха 2021: Когда отмечаем Воскресение Господне, как готовиться к празднику freepik.com

Как правильно провести Страстную неделю

По традиции, в Страстную неделю вспоминают жертву Иисуса, молятся и готовят дома к празднику. Хозяйки убирают после зимы жилища и обязательно готовят традиционные блюда - куличи, творожные паски, а также красят яйца, чтобы освятить все это в праздник Воскресения Господня.

Понедельник

В первый день Страстной недели - понедельник - нужно как можно больше молиться, готовя свою душу и тело к Светлому празднику. Сегодня обязательно стоит размышлять о том, как Иисус принял страдания за все человечество - и какие его ожидали мучения, которые привели к Воскресению Спасителя, подарившему надежду всем верующим.

Вторник

Во вторник стоит размышлять о том, что, по преданию, Спаситель появится снова, чтобы судить грехи живых и мертвых. Во вторник лучше заняться генеральной уборкой, очистить все вещи, до которых давно не добирались, а также постараться избавиться от общения с “лишними“ людьми в своей жизни.

Пасха 2021: Когда отмечаем Воскресение Господне, как готовиться к празднику freepik.com

Среда

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В этот день прекращается чтение в церкви молитвы святого Ефрема Сирина. Все три первых дня Страстной недели в храмах совершаются Литургии Григория Двоеслова - или же Преждеосвященных Даров. Сегодня стоит сходить в Церковь, чтобы исповедаться.

Четверг

В этот день, по преданию, происходила Тайная Вечеря Иисуса с 12 апостолами, на которой он объявил о том, что вскоре должен их покинуть. Чаша, которая фигурировала в трапезе и которую принимает Иисус, символизирует Его выбор и одновременно искупление. Спаситель добровольно взял на себя страдания за людей, зная, какие муки придется выдержать. Во время вечернего богослужения в Великий четверг в храмах читают “Двенадцать Евангелий“, а прихожане держат зажженными свечи, которые не гасят по дороге домой. В Великий четверг необходимо причаститься. До четверга, как правило, убирали жилища, а в этот день начинали печь куличи и готовить другие блюда к Пасхе.

Пятница

В Страстную пятницу христиане придерживаются строгого поста и молятся. Главным христианским обрядом в церквях в Страстную пятницу является вынос плащаницы. Это отрез ткани, на которой нанесен образ положенного во гроб Иисуса. Она символизирует то полотно, в которое был завернут Иисус Христос после снятия с Креста. Христиане верят, что после Воскресения Спасителя на полотне остался отпечаток Его Образа. Исследуя плащаницу, ученые отметили, что рисунок на священном полотне образовался путем большого излучения.

Пасха 2021: Когда отмечаем Воскресение Господне, как готовиться к празднику freepik.com

Суббота

В субботу пост уже менее строг, чем в пятницу, хотя остается запрет на шумные гуляния, интимную близость и прочее. В этот день продолжают готовить традиционные пасхальные блюда, а вечером идут на праздничную службу в Церковь. В конце службы в храмах святят пасхальные корзинки с куличами, крашанками и скоромным.

Как встретить Пасху

Ночь перед Воскресением Господним стоит провести на службе в церкви. Если вы не идете в Храм - то можно молиться дома, при зажженной свече. Считается, что в канун Пасхи должна гореть свеча, принесенная домой из храма в Вербное воскресенье. После возвращения из церкви можно разговеться освященными продуктами.

Утро Пасхи надо начинать со слов “Христос Воскрес!“. Начать пасхальный завтрак нужно с кулича и свяченого яйца.

Пасха 2021: Когда отмечаем Воскресение Господне, как готовиться к празднику freepik.com

Символика пасхальной корзины

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По традиции, в пасхальной корзине должны быть: кулич или творожная паска, яйца, ветчина, колбаса, сыр, масло, хрен и соль. Корзину накрывают вышитым ружником с надписью “Христос Воскрес!“ - это символизирует жизнь вечную. Во время освящения пасхальной корзины в кулич ставится зажженная свеча, которая также символизирует свет жизни и стремление стать светом для других людей.

В корзине обязательно должны быть куличи - как символ Воскресения и Небесного Царства, а также крашанки, символизирующие обновление и новую жизнь.

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