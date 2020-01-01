Поздравления с Пасхой: красивые и душевные стихи

Поздравьте своих близких и родных со светлым праздником Пасхи.

Поздравления с Пасхой на русском и украинском языке в стихах depositphotos.com

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19 апреля 2020 года, православные украинцы отмечают Пасху. В этот светлый праздник принято поздравлять близких и родных. Ivona подготовила самые теплые пожелания с Пасхой в прозе и стихах, на украинском и русском языках.

Короткие поздравления с Пасхой

Колокольный звон, Души нараспашку!

Веет торжеством Наступившей Пасхи!

Отворен алтарь До конца недели,

Сам небесный царь С нами радость делит!

Поздравления с Пасхой в стихах

В светлый праздник Пасхи радует погода,

Зеленеют всходы и поет природа!

Небеса ликуют красками лазури,

Куличи сияют блестками глазури.

В выси торжествуют звоны колоколен,

Воздух ароматен, и простор приволен.

Празднует на Пасху каждая обитель,

Чудо сотворилось и воскрес Спаситель!

Поздравления с Пасхой на русском и украинском языке в стихах depositphotos.com

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Красиве привітання з Великоднем 2020



Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров'я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Смс-привітання з Великоднем для друзів

Христос Воскрес! Усе радіє,

Сміється сонечко з небес,

Прозора річечка леліє –

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Поздравления с Пасхой на русском и украинском языке в стихах depositphotos.com

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Поздравления с Пасхой в прозе

Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаем, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

Кращі привітання з Великоднем у прозі

Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, благополуччя і миру вашому дому! Нехай життя оновиться разом з природою, нехай почуття світлої радості не покидає душу як можна довше. Бажаю гармонії, любові, сімейного затишку і щастя!

Поздравления с Пасхой на русском и украинском языке в стихах depositphotos.com

Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких

Ранее мы писали о том, как отмечают Пасху по восточному и западному обряду.

