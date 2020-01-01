Поздравления с Пасхой: красивые и душевные стихи
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19 апреля 2020 года, православные украинцы отмечают Пасху. В этот светлый праздник принято поздравлять близких и родных. Ivona подготовила самые теплые пожелания с Пасхой в прозе и стихах, на украинском и русском языках.
Короткие поздравления с Пасхой
Колокольный звон, Души нараспашку!
Веет торжеством Наступившей Пасхи!
Отворен алтарь До конца недели,
Сам небесный царь С нами радость делит!
Поздравления с Пасхой в стихах
В светлый праздник Пасхи радует погода,
Зеленеют всходы и поет природа!
Небеса ликуют красками лазури,
Куличи сияют блестками глазури.
В выси торжествуют звоны колоколен,
Воздух ароматен, и простор приволен.
Празднует на Пасху каждая обитель,
Чудо сотворилось и воскрес Спаситель!
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Красиве привітання з Великоднем 2020
Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Смс-привітання з Великоднем для друзів
Христос Воскрес! Усе радіє,
Сміється сонечко з небес,
Прозора річечка леліє –
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
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Поздравления с Пасхой в прозе
Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаем, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.
Кращі привітання з Великоднем у прозі
Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, благополуччя і миру вашому дому! Нехай життя оновиться разом з природою, нехай почуття світлої радості не покидає душу як можна довше. Бажаю гармонії, любові, сімейного затишку і щастя!
Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких
Ранее мы писали о том, как отмечают Пасху по восточному и западному обряду.
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