В Украине 14 января отмечают сразу два праздника Старый Новый Год или Щедрый вечер и день Василия Великого.

Период праздников в Украине продолжается.

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В ночь с 13 на 14 января 2018 года мы отмечаем Старый Новый год или Щедрый вечер. Традиция празднования нового года по старому стилю соблюдается не только на постсоветском пространстве, но и в Греции, Черногории, Сербии, Румынии, Македонии, некоторых кантонах Швейцарии, нескольких районах Англии.

Кроме того, ежегодно 14 января православные христиане чтят память святых Василия и Мелании.

Двойной праздник 14 января: Старый Новый Год и Василия Великого Pinterest

Старый Новый год: как заснули 31 января, а проснулись...14 февраля

В конце X века произошло Крещение Руси и вместе с ним был принят, применявшийся в Византии, Юлианский календарь. Новое летоисчисление стали вести от сотворения мира, а новый год начинался 1 марта. Так продолжалось до 15 века, до проведения Никейского собора, где началом нового года решили считать 1 сентября.

В Европе в 1582 году папой Римским Григорием VIII было принято новую систему летоисчисления, что получила название Григорианский календарь.

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Празднование нового года 1 января введено реформой Петра I в 1699 году. А в 1918 году, после Октябрьской Революции, приняли решение жить в ногу с Европой и также перешли на Григорианский календарь, при этом поправка составила 13 суток. Таким образом, следующим днем после 31 января 1918 года стало 14 февраля 1918 года.

Надо отметить, что церковная и гражданская система отсчета нового года, до сих пор отличаются друг от друга.

Двойной праздник 14 января: Старый Новый Год и Василия Великого Pinterest

Щедрый вечер: традиции

Вечер с 13 на 14 января называется “щедрым”.

У православных христиан принято, как и в Сочельник, собираться всей семьей за праздничным столом. Обязательно нужно пообщаться друг с другом: рассказать о том, чего достигли в старом году, подвести итоги, попросить прощения за нанесенные обиды.

На праздничный стол ставят шикарное угощение. Центральным блюдом застолья должна быть не постная кутья.

Сто лет назад в богатых семьях готовили “Кесарийского” поросенка. Его начиняли кашей и зажаривали целиком на вертеле. Готовое блюдо нельзя было резать ножом, а только отламывать по кусочку. Сегодня зажаривать поросенка довольно сложно, поэтому готовят свиной холодец.

На западе Украины готовят кровянку - колбасу из недоваренной гречневой каши и свиной крови. Кровянку сначала отваривают, а потом обжаривают до готовности.

Еще одним традиционным блюдом считаются пирожки с разной начинкой.

На Щедрый вечер обязательно щедруют, при этом принято переодеваться в замысловатые костюмы, например, Козы, Цыгана, Медведя, Мавки.

Щедривки - это песни с пожеланиями мира и добра, радости, любви к ближнему и Господу. Щедровальников надо вознаградить вкусностями или монетой.



День Святого Василия Великого и Мелании

14 января в православном календаре чтят память святого Василия Великого, поэтому вечер 13 января еще называют “Васильевским”.

Василий Великий был покровителем свинопасов и, чтобы почтить святого, в давние времена запекали свиную голову. Ее ставили посередине праздничного стола. Гости также должны прийти в дом не с пустыми руками, а принести с собой любое блюдо из свинины. И сегодня в подарок хозяевам, на удачу, принято дарить маленьких игрушечных поросят.

На Василия всегда пекли блины, в которые заворачивали начинку “с сюрпризом”, чтобы позже использовать их в гадании.

Если вечером 13 января щедруют, то на Василия - посевают. Придя в этот день в чужой дом, необходимо спеть посевалку с пожеланиями добра и счастья в новом году. Посевают зерном, которое потом собирают и хранят до следующего года. Весной в селах его смешивают с зерном, что будут использовать для посева. Полученное за посевание денежное вознаграждение, оставляют себе не полностью, а отдают некоторую его часть в церковь.

Считается, что для того чтобы счастье и удача сопутствовали в будущем году, первым в дом 14 января должен зайти мужчина. Именно поэтому посевать поручают мальчикам.

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На Васильев день часто варили гречневую кашу и наблюдали: если она получилась вкусной и рассыпчатой - год будет счастливым и блюдо съедают без остатка. Когда же каша пригорела, вышла жидкой или “сбежала” - это знак несчастий и бед. Неудачное блюдо выбрасывают и даже не скармливают животным или птицам.

В Украине до сих пор верят в то, что на Василия в доме должен быть хороший денежный запас. А вот в долг в этот день не дают, чтобы свой достаток не отдать.

14 января - день Святой Мелании, которая покровительствует беременным и роженицам, является хранительницей домашнего очага.

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