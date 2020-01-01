Как правильно подготовиться к купанию в проруби на крещение?

Традиции купаться в проруби каждый год 19 января, на церковный праздник Крещение, уже не одна сотня лет. Правда после таких купаний неподготовленный организм может запросто подхватить в лучшем случае простуду, а в худшем - пневмонию. Для того чтобы купание на Крещение не превратилось потом в долгие недели госпитализации потом, нужно просто немного перед этим подготовиться. О том, как правильно купаться в проруби на Крещение, расскажет Ivona.

Крещенские купания: ТОП-10 правил безопасности в проруби pinterest.com

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Согласно канонам, особой подготовки для крещенского купания не требуется, и Господь сможет защитить детей своих от болезней, при этом организм наберется сил и энергии, станет более выносливым и чистым от всех грехов.

С медицинской точки зрения врачи не разделяют оптимизма верующих и постоянно говорят о том, что неподготовленному организму нельзя подвергаться подобным испытаниям. И прежде, чем нырять в ледяную воду, необходимо выполнить несколько шагов.

Итак, для того, чтобы подготовить организм к купанию в проруби на Крещение, следует придерживаться таких правил:

Пройти обследование у врача

Накануне не поленитесь записаться на прием к своему лечащему врачу и пройдите полный осмотр и диагностику тела. Вы должны быть на все 100% уверены в том, что здоровы, и что погружение в холодную воду точно не сможет навредить вам. Ни в коем случае нельзя купаться, если у вас обнаружены следующие заболевания: воспаление носоглотки или полости рта, отит, сердечно-сосудистые болезни, эпилепсия, черепные травмы, склероз сосудов головного мозга, диабет, неврит, тиреотоксикоз, глаукома, конъюнктивит, туберкулез, пневмония, астма, цистит и пр. Это далеко не полный список и поэтому не стоит лишний раз рисковать. Как вы сами видите, болезни довольно серьезные и не стоит их усугублять.

Выбрать надежное и проверенное место

Часто случается так, что люди, желая искупаться в воде на Крещение, лезут во все водоемы. Но под льдом может быть сильное течение или большая глубина, или мусор, который находится на дне и может поранить ныряльщика. Поэтому нужно, прежде всего, выбирать проверенное место, где глубина не будет превышать 1,8 метра, где будет чистое дно и огражден берег. Это нужно для того, чтобы никто не упал в воду в неположенном месте. Не стоит рисковать и прибавлять работы ребятам с МЧС.

Крещенские купания: ТОП-10 правил безопасности в проруби pinterest.com

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Если предыдущие шаги сделаны, значит пора и правильно подготовиться к купанию. Для этого нужно взять купальник или плавки, комплект сухой одежды, полотенце, обувь, которая не скользит, и в которой можно будет подойти по льду к проруби. Босиком не каждый сможет, ведь на скользком льду удержать равновесие будет не просто, а лишние травмы нам ни к чему. Кстати, вместо обуви можно надеть просто махровые носки и пойти прямо в них. А когда покупаетесь, можно просто сменить их на сухие.

Разогреться перед погружением в воду

Но это не значит употребление спиртных напитков, как многие думают. Кстати это категорически запрещено, ведь спиртное негативно действует на сосуды и в комплекте с купанием ничего хорошего не выйдет. А вот сделать легкую разминку или зарядку - это можно, и даже нужно. Вот только соблюдайте баланс: тело должно быть горячим, но не потным. Тогда погружение будет с пользой.

Не обязательно нырять с головой

Это больше касается девушек, ведь практически каждая дорожит своими волосами и не желает им навредить. Мы зимой прячем их под шапку или капюшон, а тут нырять в ледяную воду? Просто заколите высоко волосы и окунитесь по шею. Это не будет грехом и тоже будет считаться за выполнение ритуала.

Крещенские купания: ТОП-10 правил безопасности в проруби pinterest.com

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Когда человек окунает свое тело в ледяную воду, то в его организме начинают происходить очень сложные процессы, во время которых выделяется много эндорфинов - гормона радости. Кажется, что здесь так здорово, и появляется очень коварное желание купаться и купаться очень долго. Не стоит слишком обнадеживать себя и лучше для организма все же вылезать сразу после окунания, чтобы не простудиться.

Разогреться после ныряния

Вот вы уже побывали в проруби, вылезли наружу мокрые и счастливые. Теперь необходимо еще раз разогреться. Для этого возьмите сухое полотенце и начинайте энергично растираться, и вытираться насухо, быстро надевайте сухую одежду и пейте горячий чай. Его можно привезти с собой в термосе или угоститься в ближайшем кафе. Так или иначе, после купания организм нужно согреть.

Нет спиртному

Это должно быть одним из главных правил. Тепла от горячительных напитков мало, а через 20-30 минут оно и вовсе превратится в замерзание организма. Вот тогда-то согреться будет очень тяжело.

Прислушайтесь к себе

Казалось бы, все нормально, все подготовлено и все друзья уже окунулись, а вы смотрите, и дрожь бежит по телу. В таком случае стоит задать себе внутренний вопрос: “А стоит ли оно того?“ Зачем, ради того, чтобы что-то кому-то доказать идти против своей воли? А что будет, если во время погружения у вас будет шок и вы просто не сможет двигаться, впадете в оцепенение? Разве стоит в таком случае жертвовать своим здоровьем?

Крещенские купания: ТОП-10 правил безопасности в проруби pinterest.com

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Несмотря ни на что, Крещение - это великий церковный праздник, который требует от всех молитвы. И, погружаясь, люди как будто снова проходят крещение перед Господом. Поэтому, про себя прочитайте короткую молитву и попросите у Всевышнего прощение, благословения. Он точно вас услышит и, возможно, ваши мечты все же сбудутся.

Крещение имеет свои традиции и самая большая из них, самая известная - купание в проруби, сегодня обросла множеством легенд, других обычаев и верований. Но не забывайте об истоках праздника и о том, что к нему нужно готовиться предельно тщательно. Сделаете все правильно и тогда купание в проруби не буде вызывать ужас, а станет хорошей ежегодной традицией.

Крещенские купания: ТОП-10 правил безопасности в проруби pinterest.com

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