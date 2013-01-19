Поздравления с Крещением Господним
Ivona подготовила подборку поздравлений для ваших близких.
Читай также: Крещение Господне или Богоявление: история праздника, традиции и молитвыКрещение в 2020 году припадает на воскресенье, 20 января. Предлагаем твоему вниманию готовые поздравления с Крещением Господним
***
В день Господнего Крещенья
Отступает прочь беда,
Открывает тайн значенье
Нам священная вода.
Защити крещенской влагой
От напастей Дух и Плоть
И сойдет большое благо,
И пошлет добро Господь.
***
Пусть в доме уютном не гаснет очаг,
Не меркнет огонь в счастливых очах,
Господне Крещение благая весть,
Наполнится радостью мир наш весь.
И небо ночное сияньем мерцает,
Крещение Господь в воде принимает,
И святости полон церковный алтарь
Мы вместе встречаем любимый январь!
***
Сегодня светлый праздник,
Сегодня Божий день.
Крещение Господне –
Радость всем!
Спешу я вас поздравить,
И счастья пожелать.
Чтоб были бы здоровы,
И дети и родня.
И пусть удача с вами,
Вместе по пути идет.
Пусть вас хранит Господь,
От всех невзгод!
***
Великий праздник наступил – Крещение!
Святые к нам спускаются с небес,
И дарят нам они свое прощение...
А, говорят, что в мире нет чудес.
А ведь бывают, просто нужно верить,
Ведь Вера помогает лучше жить.
Желаю никогда не лицемерить,
Желаю радоваться, верить и любить.
***
Самый светлый день сегодня,
Ангелы поют с небес,
День Крещения Господня,
День улыбок и чудес!
Пусть же в этот чудный праздник
Счастье рядышком идет,
Пусть друзья вас охраняют
И Господь убережет!
***
Поздравляю с Господним Крещением!
Пусть поднимется вмиг настроение
И дела будут просто даваться,
А карман – без проблем пополняться!
Вы умойтесь святою водою,
Чтобы стать еще лучше душою
И грехи прочь смелее гоните.
Хорошо и приятно живите!
***
Говорят, что в эту ночь небо открывается,
Можно даже загадать все, что пожелается.
В день Крещения Господня зазвонят колокола,
Будут все благословенны от велика до мала!
Пусть вода очистит душу, веру в сердце воскресит,
А Господь нас всех услышит и ошибки нам простит.
***
В светлый день Господнего Крещенья
Вам желаю всех земных щедрот.
Пусть души и тела очищенье
В этот день к Вам с неба снизойдет.
Благ земных и Божьей благодати
Пожелать я Вам хочу сейчас.
Пусть все будет вовремя и кстати,
Пусть Господь оберегает Вас.
Пусть все в жизни Вам легко дается,
И пускай крещенская вода,
Что сегодня отовсюду льется,
Смоет все плохое навсегда!
***
В день славный Господа Крещение,
Желаю радости и просветления,
Свершения желаний и чудес
Божественного света от небес,
Святой воды холодной ощутить глоток,
И помолиться, чтобы Бог помог чуток.
И голубь белый вознесется над землей,
Дух снизойдет на каждого из нас святой.
***
На святой праздник Крещение
Вам желаю очищения
От болезней и от ран,
И чтоб каждый день Вам
Только радость приносил,
Чтобы рядом был кто мил,
Урожай был каждый год,
От скота всегда приплод,
На столах не было пусто,
А душе не было грустно,
Чтоб семья лишь разрасталась
И не мучила усталость.
***
Смывая в водах Иордана
Все, за что каемся, друзья,
Восславьте милость, Богом данную,
На жизнь и радость бытия.
Пусть будет каждый из христиан
Благословлен сегодня.
Нам этот праздник Богом дан.
С Крещением Господним!
Ранее мы публиковали гадания на Крещение.
Полная версия правил
А это праздник Крещения Иисуса.
)))))))