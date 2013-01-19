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Поздравления с Крещением Господним

Комментариев: 10
Ivona подготовила подборку поздравлений для ваших близких.

Поздравления с Крещением Господним.
Поздравления с Крещением Господним.
shutterstock.com

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Крещение в 2020 году припадает на воскресенье, 20 января. Предлагаем твоему вниманию готовые поздравления с Крещением Господним
***

В день Господнего Крещенья

Отступает прочь беда,
Открывает тайн значенье
Нам священная вода.
 
Защити крещенской влагой
От напастей Дух и Плоть
И сойдет большое благо,
И пошлет добро Господь. 
 
 
***
Пусть в доме уютном не гаснет очаг,
Не меркнет огонь в счастливых очах,
Господне Крещение благая весть,
Наполнится радостью мир наш весь.
 
И небо ночное сияньем мерцает,
Крещение Господь в воде принимает,
И святости полон церковный алтарь
Мы вместе встречаем любимый январь! 
 
***
Сегодня светлый праздник,
Сегодня Божий день.
Крещение Господне –
Радость всем!
Спешу я вас поздравить,
И счастья пожелать.
Чтоб были бы здоровы,
И дети и родня.
И пусть удача с вами,
Вместе по пути идет.
Пусть вас хранит Господь,
От всех невзгод! 
 
***
Великий праздник наступил – Крещение!
Святые к нам спускаются с небес,
И дарят нам они свое прощение...
А, говорят, что в мире нет чудес.
А ведь бывают, просто нужно верить,
Ведь Вера помогает лучше жить.
Желаю никогда не лицемерить,
Желаю радоваться, верить и любить.
 
***
Самый светлый день сегодня,
Ангелы поют с небес,
День Крещения Господня,
День улыбок и чудес!
 
Пусть же в этот чудный праздник
Счастье рядышком идет,
Пусть друзья вас охраняют
И Господь убережет! 
 
 
***
Поздравляю с Господним Крещением!
Пусть поднимется вмиг настроение
И дела будут просто даваться,
А карман – без проблем пополняться!
 
Вы умойтесь святою водою,
Чтобы стать еще лучше душою
И грехи прочь смелее гоните.
Хорошо и приятно живите! 
 
***
Говорят, что в эту ночь небо открывается,
Можно даже загадать все, что пожелается.
В день Крещения Господня зазвонят колокола,
Будут все благословенны от велика до мала!
Пусть вода очистит душу, веру в сердце воскресит,
А Господь нас всех услышит и ошибки нам простит. 
 
***
В светлый день Господнего Крещенья
Вам желаю всех земных щедрот.
Пусть души и тела очищенье
В этот день к Вам с неба снизойдет.
 
Благ земных и Божьей благодати
Пожелать я Вам хочу сейчас.
Пусть все будет вовремя и кстати,
Пусть Господь оберегает Вас.
 
Пусть все в жизни Вам легко дается,
И пускай крещенская вода,
Что сегодня отовсюду льется,
Смоет все плохое навсегда! 
 
***
В день славный Господа Крещение,
Желаю радости и просветления,
Свершения желаний и чудес
Божественного света от небес,
Святой воды холодной ощутить глоток,
И помолиться, чтобы Бог помог чуток.
И голубь белый вознесется над землей,
Дух снизойдет на каждого из нас святой. 
 
***
На святой праздник Крещение
Вам желаю очищения
От болезней и от ран,
И чтоб каждый день Вам
Только радость приносил,
Чтобы рядом был кто мил,
Урожай был каждый год,
От скота всегда приплод,
На столах не было пусто,
А душе не было грустно,
Чтоб семья лишь разрасталась
И не мучила усталость. 
 
***
Смывая в водах Иордана
Все, за что каемся, друзья,
Восславьте милость, Богом данную,
На жизнь и радость бытия.
 
Пусть будет каждый из христиан
Благословлен сегодня.
Нам этот праздник Богом дан.
С Крещением Господним! 
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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  16.01.2014, 15:05
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 19.01.2013, 12:30 - тебе тоже надо больше знать. Иисус Христос - одна из ипостасей Бога. Согласно вероучению христиан Господь триипостасен и триедин - Отец, Сын и Дух Святой. Проще говоря это один Бог, которого мы знаем в трех образах. В древности - Творец мира Отец, явившийся нам в облике человеческом (Иисус Христос) и действующий сейчас в мире в образе Духа Святого.
гость  (аноним)  16.01.2014, 15:01
Оценка:  0
гость
SXE_Dotzic 19.01.2013, 13:24 - человече, больше надо знать, это не годовщина Крещения Руси. которую мы в августе празднуем, это праздник Богоявление (иначе - Крещение Госопда Нашего Иисуса Христа). Празднуем в воспоминание крещения Иисуса в водах Иордана Иоанном Предтечей и схождения на Иисуса Духа Святого.
гость  (аноним)  16.01.2014, 14:56
Оценка:  0
гость
Светлый Праздник Богоявления приближается! Православным христианам поздравления и многая благая лета!
гость  (аноним)  16.01.2014, 14:55
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 19.01.2013, 19:53 - Вера Христова суть к спасению врата, в том числе и для тебя, хочешь ты этого или нет, а вот воспользоваться шансом - это право твоего выбора. А лично от меня тебе вот что - за хулу на Веру нашу Православную я тебя изобью так, что ты потеряешь сознание, твое счастье, что я не знаю где ты живешь и как твое имя. Если узнаю - будешь бит жестоко, потому что паскудство таких как ты уже мне основательно надоело.
гость  (аноним)  21.01.2013, 14:12
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 19.01.2013, 19:53 - вот еще один дурак претендует на носительство истины.
гость  (аноним)  19.01.2013, 21:40
Оценка:  0
гость
Владимир крестил Русь!!!!
А это праздник Крещения Иисуса.
гость  (аноним)  19.01.2013, 19:53
Оценка:  +2
гость
Вера христова уродство есть -Святослав Хоробре
гость  (аноним)  19.01.2013, 13:44
Оценка:  0
гость
крестил вообще-то Иоанн. Иисуса
)))))))
гость  (аноним)  19.01.2013, 12:30
Оценка:  -3
гость
Ой! А шо це? Ни одного украинского стишка.Чей портал ваще то?Да и кто крестил,Бог или Иисус?Это ведь не одно итоже!
melnik11    19.01.2013, 13:24
Оценка:  0
melnik11
Крестил вообще-то Владимир...
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