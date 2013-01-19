Поздравления с Крещением Господним.

Говорят, что в эту ночь небо открывается,

Можно даже загадать все, что пожелается.

В день Крещения Господня зазвонят колокола,

Будут все благословенны от велика до мала!

Пусть вода очистит душу, веру в сердце воскресит,

А Господь нас всех услышит и ошибки нам простит.

***

В светлый день Господнего Крещенья

Вам желаю всех земных щедрот.

Пусть души и тела очищенье

В этот день к Вам с неба снизойдет.

Благ земных и Божьей благодати

Пожелать я Вам хочу сейчас.

Пусть все будет вовремя и кстати,

Пусть Господь оберегает Вас.

Пусть все в жизни Вам легко дается,

И пускай крещенская вода,

Что сегодня отовсюду льется,

Смоет все плохое навсегда!

***