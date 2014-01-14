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Гадания на Крещение

Комментариев: 5
Канун Богоявления, Крещенский сочельник - 18 января, считается главным днем святочных гаданий.

Гадания на Крещение
Гадания на Крещение
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Многим интересно, что ждет нас в будущем. Чтобы узнать неведомое люди часто прибегали к ворожбе. Наши предки часто гадали в период святок - до 19 января. А утром 19, на Крещение, умывались, обливались святой водой или купались в проруби, чтобы смыть с себя этот грех. 

Если ты хочешь узнать свою судьбу, в период до 19 января у тебя еще есть шанс прибегнуть к таким гаданиям:

Гадание на жениха

Незамужней девушке нужно взять количество яблок, соответствующее количеству ее ухажеров. Их нужно обозначить, вырезав на каждом с обеих сторон инициалы одного ухажера. Затем все яблоки нужно сложить в какую-либо посуду и выключить свет. Тщательно перемешай яблоки, а затем начни откусывать по кусочку от каждого, выбирая самое вкусное. Посмотри, кто загадан на том, которое пришлось по вкусу больше всех - у того парня самые серьезные намерения.

Есть также один старинный способ узнать, кем будет будущий муж – гадание с петухом. Девушки брали несколько тарелок, в одну наливали воду, в другую насыпали зерно, в третью клали зеркало, а в четвертую фигурку курицы. Отпускали петуха и он указывал гадающей девушке кем будет ее суженый: пьяницей, богатым, красивым или бабником.

Гадания на Крещение
Гадания на Крещение
pinterest


Гадание на вещий сон

Перед тем, как лечь спать нужно сказать “Святой Самсон, покажи праздничный сон...“ и подумать о том, что ты хочешь знать. К примеру, как будет выглядеть будущий муж, когда замуж выйдешь или что тебя ждет в этом году. После этого нельзя с кем-либо разговаривать.

Гадание на достаток

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Чтобы узнать, насколько удачным в материальном плане будет следующий год, делали вот что. Нужно взять три тарелки и одну монету и попросить кого-то спрятать монету под одной из тарелок, самому лучше в этот момент выйти из комнаты. Затем следует наугад выбрать тарелку. Если под ней окажется монета - год будет удачным и тебя ожидает прибыль, если угадаешь, где монета со второго раза, денежных потерь не будет, а если же нет - тогда тебе следует поберечь свои средства в этом году и воздержаться от больших трат.

Гадания на кольцах

Несколько девушек собирается в одном помещении. Каждая приносит с собой кольцо, все они должны быть разные: медное, серебряное, золотое и  с камнем, можно одолжить у кого-то специально для этого случая. Колец может быть в два больше, чем количество девушек.

Кольца складывают в емкость с зерном или крупой и тщательно перемешивают. Затем по очереди каждая из девушек берет горсть зерна. Если ей попадется кольцо, по нему судили о будущем. Медное кольцо - муж будет из бедной семьи, серебряное - из семьи среднего достатка, с камнем -  муж будет человеком из высшего сословия, золотое - муж будет человеком богатым и известным. Если же девушке попадалось кольцо, которое она принесла или которое пришлось ей по душе, это хороший знак - осуществление задуманного. А если кольцо не попалось, значит в этом году перемен ждать не стоит.

Гадания на Крещение
Гадания на Крещение
pinterest


Гадание на замужество

Это гадание позволяет узнать, что сулит тебе этот год. Брали три вещи: шапку или другой головной убор, кусочек хлеба и небольшую досточку. Это все складывали в одну большую емкость и тщательно мешали. Затем закрывали ее, завязывали глаза, делали три оборота и затем вытягивали то, что первое попадется под руку. Если это головной убор - замужество в этом году, хлеб - еще год будешь в девушках ходить, дерево - какое-то неприятное событие в семье или у родственников приключится - болезнь или смерть. 

Гадание на будущее

Берется таз, в него наливают воду и ставят на стол. На бумажных полосках одинакового размера пишут события (помолвка, путешествие, свадьба, прибавление в семействе и т.д.) и раскладывают вокруг таза на одинаковом расстоянии. 

В половину скорлупы ореха помещают небольшую свечку и зажигают, опуская в середину таза. Далее нужно подождать, когда скорлупа приблизится к какому-либо краю и прочесть событие, около которого она окажется - то и сбудется. 

Необходимо взять  чашек столько, сколько и гадающих. По чашкам разложить кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, в одну чашку налить немного воды. Потом чашки быстро-быстро поменять местами,  после чего девушки по очереди с завязанными глазами выбирают себе свою судьбу. Кому достанется кольцо в чашке, та первая выйдет замуж. Хлеб означает зажиточную жизнь с богатым человеком, сахар – сладкий роман, но не больше, лук – роман с неврастеником. Соль – к разрыву. А вот вода символизирует постоянство – никаких перемен в жизни гадающей не будет.

Гадание на суженого

Это одно из самых простых и доступных гаданий. Необходимо на маленьких листочках написать мужские имена  и положить на ночь под подушку. Утром вытянуть первые попавшийся листочек. Какое имя будет, так и будут звать суженого.

В Крещенский вечерок девушки гадали на будущего мужа по клиньям или планкам забора. На современный лад можно гадать по припаркованным со дворе машинам. Проходя мимо девушка считала планки, приговаривая: “Богатый, бедный, вдовец, холостец“. По последней планке, на которой остановилась считалка, судили о том, какой муж попадется.

Гадания на Крещение
Гадания на Крещение
pinterest


Гадание о судьбе по теням

Этот вид гадания в силу своей простоты весьма распространен в современной девичьей среде. Девушка поджигает смятый ею бумажный лист, а затем рассматривает тень от сгоревшей бумаги. Каждый берет чистый лист бумаги, комкает его, кладет на блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. Внимательно рассматривая тени, пытаются узнать будущее.

Гадание на будущее по разговорам

Раньше о своей судьбе девушке судили по обрывкам фраз, услышанным под соседскими окнами. Сейчас такое гадание можно сделать в общественном транспорте или на остановке. Нужно сформулировать вопрос, а затем слушать, какой ответ будет. 

Крещенский заговор на деньги

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После того, как на небе появилась первая звезда необходимо  в кошелек положить самые крупные купюры несколько монет и прошептать: “Как монетки к купюрам собираются, так и счастье с богатством ко мне подбирается, а в новый кошелек купюры к монетам стекаются. В кошельке моем все шуршит и звенит: на новую одежду, на золотое колечко, да на все дела хватает. Слово мое твердое. Аминь“.

Ранее мы писали, что нужно знать о купание на Крещение. 

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Теги: гадания на крещение, крещение, святочные гадания, гадания, крещение 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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    18.01.2019, 22:30
Оценка:  0
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priglawalka    16.01.2015, 18:46
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priglawalka    16.01.2015, 18:44
Оценка:  -1
priglawalka
ддд
гость  (аноним)  14.01.2014, 17:08
Оценка:  0
гость
а разве кадания не считаются грехом? ведь по сути это явно не от бога
Nica81    19.01.2017, 12:56
Оценка:  0
Nica81
Конечно считаются
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