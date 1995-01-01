Поезії Незалежності: 6 найцікавіших авторів українського сьогодення

За тридцять років в Україні з’явилося покоління щирих та відвертих авторів, які своїми віршами вчать нас з вами щирості, відвертості та розумінню незбагненних речей.

Бо словом також можна любити.

Іздрик

Сергій Жадан

Сергій Жадан facebook.com/serhiy.zhadan

Перша поетична збірка Сергія вийшла у 1995 році. Літературні твори Жадана одержали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більше ніж двадцятьма мовами, зробивши автора одним із найвідоміших та найяскравіших сучасних українських письменників. Сергій Жадан є також активним організатором літературного життя України та учасником мультимедійних мистецьких проєктів.

Жадан володар премії ВВС Україна “Найкраща книга десятиліття“, яку він отримав за роман “Ворошиловград“. Тож говорити по нього завжди недостатньо, його треба читати та слухати.

Олена Максименко

Олена Максименко www.facebook.com/olena.maksymenko

Перша поетична збірка «Бременські траси» вийшла друком 2006 року завдяки перемозі у літературному конкурсі «Гранослов». Олена одна з найталановитіших та найцікавіших персоналій сучасної України. Мандрівниця, волонтер, письменниця та поетеса - жінка з надтонким відчуттям світу, що відображається у кожній її роботі.

Олена володар багатьох премій пов’язаних з її журналістською та письменницькою діяльністю.

Дмитро Лазуткін

Дмитро Лазуткін www.facebook.com/dmytrolazutkinua

Український поет, журналіст, телевізійний продюсер та спортивний коментатор. У 2000 році став лауреатом премії ім. Б-І. Антонича «Привітання життя». Лазуткін володіє словом, що торкається самого серця, самої душі.

Окрім цього Дмитро має багато літературних та спортивних нагород. Є автором вірша «Реквієм», що його покладено на музику Алли Загайкевич. Став однією з частин ораторії «З нами Бог», присвяченої Героям Небесної Сотні та військовим України.

Катерина Бабкіна

Катерина Бабкіна www.facebook.com/kateryna.babkina

Українська письменниця, поетеса, прозаїк, сценаристка та драматургиня. Катерина пише про щастя, любов, про те що відбувається до того, як формуються почуття, а ще вона видала книгу для майбутніх письменників.

Перша поетична збірка «Вогні святого Ельма» вийшла у 2006 році. 2013 році вийшов перший роман Катерини Бабкіної «Соня», який увійшов до довгого списку «Книги року BBC».

Павло Коробчук

Павло Коробчук www.facebook.com/korobchuk

Український письменник, прозаїк, поет, публіцист, музикант та журналіст. Автор романів «Ключові клапани» і «Море для шульги», поетичних книг «Хвоя», «Цілодобово», «Динозавр», «Мерехтіло», «Натщенебо», «Кайфологія», книги оповідань «Священна книга гоповідань».

А також Павло автор музичного альбому «HOROBRO».

Уляна Галич

Уляна Галич www.facebook.com/ulyana.galych

Авторка поезії і прози. Уляна історик за фахом, живе і працює в Тернополі. Її твори публікувалися в літературній періодиці, альманасі «Нова проза», журналах «Дніпро», «ШО», антології фантастичних оповідань «Мантикора». У 2012 році Уляна Галич стала лауреатом ІІ премії літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» у номінації — «Проза».

Досліджувала Ася Ніколаєнко

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