5 сольников подряд: группа «Коррупция» замахнулась на рекорд

Подопечные Юрия Бардаша установят в Украине рекорд .

Подопечные известного продюсера Юрия Бардаша, группа «Коррупция», установят рекорд в Украине. Музыканты во главе с бессменным солистом Мишей Крупиным дадут в столице пять сольников подряд: 16, 17 и 18 июля в концерт-холле Freedom Hall, в первые дни – по два выступления: в 18:00 и 21:00. Известная своими хитами «Красный бархат», «Облака», группа «Коррупция» обошла самых востребованных украинских артистов: Винника, Монатика, Полякову, которые до карантина и после него не решались на такую творческую авантюру.

За прошлый месяц «Коррупция» проехала 6 тысяч километров и дала в рамках всеукраинского тура «Красный бархат» 25 концертов в разных городах: Сумы, Чернигов, Хмельницкий, Черновцы, Винница, Николаев, Херсон, Черкассы, Кропивницкий, Житомир, Краматорск... На очереди – Киев.

«Будет очень атмосферно, мы увеличим количество музыкантов на сцене. Духовые инструменты, новый перкуссионист – мэтр джазовой музыки Александр Лебеденко, лучшего не существует. Те, кто были на нашем первом концерте в Caribbean Club, смогут почувствовать разницу, но сразу предупреждаю: если сравнивать, то это как божий дар и яичница», – признается Михаил Крупин.

Фронтмен «Коррупции» рассказал, что Юрий Бардаш – единственный человек, критика которого стимулирует всю команду.

«К критике Юры я отношусь очень серьезно. Он влияет на наше творчество. Юра – единственный человек, который может на меня повлиять, причем больше положительно. Вся его критика настроена на то, чтобы мы стали лучше в том, что делаем», – уточнил Крупин.

Михаил Крупин – самобытный и харизматичный исполнитель, записывался с Гуфом и Смоки Мо. Писал для Тимати, Титомира, Nikit'ы, Лолиты и Quest Pistols Show. Первую песню продал киевскому рэперу David'у за $50, cамую дорогую – за $15 тысяч. Всего написал более 600 песен. С Юрием Бардашем познакомился в 2007-м на съемках клипа «Я – рэп».

Напомним, пять концертов группы «Коррупция» пройдут в столичном Freedom Hall 16, 17 и 18 июля.

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