Atlas Weekend Bukovel: Гори кличуть голосами твоїх улюблених артистів!

Atlas Weekend Bukovel обіцяє 5 дводенних фестивалей у самісенькому серці Карпат.

Масштабні концерти, під відкритим небом, в самому серці Карпат, в найбільшому гірськолижному курорті “Буковель”.

Atlas Weekend Bukovel – це п’ять дводенних фестивалів, з щоразу новим тематичним лайн-апом українських артистів.

Та вже 19-20 та 26-27 червня відбудуться перші два концерти з драйвовими та відомим виконавцями.

Повний лайн-ап на два концерти:

19.06: Ляпіс 98, Друга ріка, Kozak System, Karna

20.06: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Жадан та Собаки, Скрябін, Фіолет

26.06: The Hardkiss, Вагоновожатые, Sinoptik, EPOLETS

27.06: Onuka, Latexfauna, Tvorchi, Ofliyan

Велика сцена, акустика гір, неймовірні пейзажі та музика — найкращі атрибути довгих літніх вихідних та відпочинку від буденності.

Крім музики та танців вас чекають:

фудкорти

бари

різноманітні розваги

інтерактивні зони відпочинку

Квитки вже у продажу. Більше новин читайте у соцмережах: в інстагамі та на фейсбуці. Та на сайті.

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