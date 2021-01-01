Atlas Weekend Bukovel: Гори кличуть голосами твоїх улюблених артистів!
Масштабні концерти, під відкритим небом, в самому серці Карпат, в найбільшому гірськолижному курорті “Буковель”.
Atlas Weekend Bukovel – це п’ять дводенних фестивалів, з щоразу новим тематичним лайн-апом українських артистів.
Та вже 19-20 та 26-27 червня відбудуться перші два концерти з драйвовими та відомим виконавцями.
Повний лайн-ап на два концерти:
19.06: Ляпіс 98, Друга ріка, Kozak System, Karna
20.06: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Жадан та Собаки, Скрябін, Фіолет
26.06: The Hardkiss, Вагоновожатые, Sinoptik, EPOLETS
27.06: Onuka, Latexfauna, Tvorchi, Ofliyan
Велика сцена, акустика гір, неймовірні пейзажі та музика — найкращі атрибути довгих літніх вихідних та відпочинку від буденності.
Крім музики та танців вас чекають:
- фудкорти
- бари
- різноманітні розваги
- інтерактивні зони відпочинку
Квитки вже у продажу. Більше новин читайте у соцмережах: в інстагамі та на фейсбуці. Та на сайті.
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