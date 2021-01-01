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Atlas Weekend Bukovel: Гори кличуть голосами твоїх улюблених артистів!

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Atlas Weekend Bukovel обіцяє 5 дводенних фестивалей у самісенькому серці Карпат.
Гори кличуть голосами твоїх улюблених артистів
Гори кличуть голосами твоїх улюблених артистів
пресс-служба

Масштабні концерти, під відкритим небом, в самому серці Карпат, в найбільшому гірськолижному курорті “Буковель”. 

Atlas Weekend Bukovel  – це п’ять дводенних фестивалів, з щоразу новим тематичним лайн-апом  українських артистів.

Та вже 19-20 та 26-27 червня відбудуться перші два концерти з драйвовими та відомим виконавцями. 

Повний лайн-ап на два концерти: 

19.06: Ляпіс 98, Друга ріка, Kozak System, Karna 

20.06: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Жадан та Собаки, Скрябін, Фіолет

26.06: The Hardkiss, Вагоновожатые, Sinoptik, EPOLETS

27.06: Onuka, Latexfauna, Tvorchi, Ofliyan

Велика сцена, акустика гір, неймовірні пейзажі та музика — найкращі атрибути довгих літніх вихідних та відпочинку від буденності.

Крім музики та танців вас чекають:

  • фудкорти
  • бари
  • різноманітні розваги
  • інтерактивні зони відпочинку

Квитки вже у продажу. Більше новин читайте у соцмережах: в інстагамі та на фейсбуці. Та на сайті

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Теги: концерты, Atlas Weekend, фестивали
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Источник: Ivona

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