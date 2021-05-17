Почему в 2021 году уже стыдно осуждать инаковость?

Международный день борьбы с гомофобией ежегодно отмечается 17 мая. Если посмотреть статистику соблюдения прав ЛГБТ, то можно порадоваться за Украину, из 48 стран она находится на 14 месте. К слову наши русскоязычные соседи – на 4.

«У меня есть приятель, который серьезно считает, что гомосексуальность заразна», - говорит Кристина, молодая женщина, руководитель и очень интересный человек.

«Я ему поначалу не признавалась в своей ориентации, спускала все шуточки, постоянно оправдывала. Мол, ну глупенький же, что с него возьмешь, другое время, другие эмоции. Нас ведь не воспитывали, не учили быть собой, нас натаскивали как собак: будь девочкой, будь мальчиком, не проявляю чувств, удовольствия под запретом, живи в страданиях, не будь эгоистом, будь удобным, забудь о себе, исполняй свой долг.»

Мировая статистик соблюдения прав ЛГБТ rm.coe.int

День установлен в память об исключении гомосексуальности из Международной классификации болезней 17 мая 1990 года. В 2009 году к названию «Международного дня борьбы с гомофобией» добавилась трансфобия, а с 2015 — бифобия.

За что вы вообще боретесь?

«Это вопрос я слышала столько раз, что уже тошнит. В юности думала, что если подробно объяснить человеку, то рано или поздно все всё поймут и примут. Но нет, очень часто мы говорим с людьми на разных языках.

Международный день борьбы с гомофобией pixabay.com

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Мы просто не способны услышать друг друга. За что мы боремся? За принятие и свободу оставаться собой, не подстраиваться под общественный нормы, за безопасность. За то, чтобы моя жена имела право приходить ко мне в больницу в случае если что-то со мной случится. Чтобы мы могли свободно проявлять нежность и не подвергаться остракизму.»

В 2021 году все еще существует 80 стран, где запрещена гомосексуальность. В некоторых странах предусмотрено тюремное заключение на определенный срок, в других – пожизненное заключение, а в десятке стран – предусмотрена смертная казнь. А казалось бы, что может быть проще, чем воспитывать в себе духовные качества и учиться принятию людей такими, какие они есть?

Ой, да перебесишься и станешь нормальной

«Я уже нормальная. Понимаете в чем беда? Меня считают иной, ущербной. Вот если бы у меня был комплект из мужа-алкоголика, пьянок по праздникам, вялотекущих скандалов – вот тогда бы я была бы нормальной. Тогда бы никто внимания не обратил. Сейчас это уже даже не обижает. К нынешнему возрасту я добралась до понимания, что обида - она из-за иллюзии, будто тебя должны принимать окружающие. А они не должны. Они все – другие люди. Ты сам себя должен принимать в первую очередь, во вторую – те люди, которые считаются твоими людьми. И то, это их личный выбор, я не жду принятия, но всегда радуюсь. Ведь это залог равноценного взаимообмена. Я не считаю, что мой друг с плохим зрением «не такой» и его срочно нужно изменить. Не считаю, что моя подруга с нарушением адаптации – «не такая» и ее нужно лечить, а они в свою очередь, считают, что меня нужно исправлять.

Международный день борьбы с гомофобией pinterest

Я изначально правильная, просто условия внутри общества диктуют свои нормы, но и они уже устарели.»

Физическое насилие

«Однажды мы говорили с подругой и она сказала супер ценную фразу: больно бывает всем, а унизительно больно единицам. Так вот любое насилие, в первую очередь, унижение. Это всегда преступления человека против человека, сильного против слабого. Для меня это ключевое. Гендер, ориентация, раса – только повод, только спусковой крючок. Я подвергалась моральному насилию за свою ориентацию, подвергалась физическому. Я отдаю себе отчет, что все не так ужасно, как в соседних странах и, к слову, в Киеве можно себе многое позволить, можно даже чувствовать себя свободной.

У меня, как говорил Мартин Лютер, есть мечта. Я хочу, чтобы люди были смелыми, сильными и свободными. Смелость возможна только если ты смог справиться со своим страхом. Страх всегда про регресс. Страх не дает расширить границы своего восприятия, не дает увидеть реальность. Страх это порождение глупости и насилия, а они постыдны в наше время.»

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