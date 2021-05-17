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Почему в 2021 году уже стыдно осуждать инаковость?

Комментариев: 18
Международный день борьбы с гомофобией ежегодно отмечается 17 мая. Если посмотреть статистику соблюдения прав ЛГБТ, то можно порадоваться за Украину, из 48 стран она находится на 14 месте. К слову наши русскоязычные соседи – на 4.
Почему в 2021 году уже стыдно осуждать инаковость?
Почему в 2021 году уже стыдно осуждать инаковость?
pixabay.com

«У меня есть приятель, который серьезно считает, что гомосексуальность заразна», - говорит Кристина, молодая женщина, руководитель и очень интересный человек.

«Я ему поначалу не признавалась в своей ориентации, спускала все шуточки, постоянно оправдывала. Мол, ну глупенький же, что с него возьмешь, другое время, другие эмоции. Нас ведь не воспитывали, не учили быть собой, нас натаскивали как собак: будь девочкой, будь мальчиком, не проявляю чувств, удовольствия под запретом, живи в страданиях, не будь эгоистом, будь удобным, забудь о себе, исполняй свой долг.»

Мировая статистик соблюдения прав ЛГБТ
Мировая статистик соблюдения прав ЛГБТ
rm.coe.int

День установлен в память об исключении гомосексуальности из Международной классификации болезней 17 мая 1990 года. В 2009 году к названию «Международного дня борьбы с гомофобией» добавилась трансфобия, а с 2015 — бифобия.

За что вы вообще боретесь?

«Это вопрос я слышала столько раз, что уже тошнит. В юности думала, что если подробно объяснить человеку, то рано или поздно все всё поймут и примут. Но нет, очень часто мы говорим с людьми на разных языках.

Международный день борьбы с гомофобией
Международный день борьбы с гомофобией
pixabay.com

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Мы просто не способны услышать друг друга. За что мы боремся? За принятие и свободу оставаться собой, не подстраиваться под общественный нормы, за безопасность. За то, чтобы моя жена имела право приходить ко мне в больницу в случае если что-то со мной случится. Чтобы мы могли свободно проявлять нежность и не подвергаться остракизму.»

В 2021 году все еще существует 80 стран, где запрещена гомосексуальность. В некоторых  странах предусмотрено тюремное заключение на определенный срок, в других – пожизненное заключение, а в десятке стран – предусмотрена смертная казнь. А казалось бы, что может быть проще, чем воспитывать в себе духовные качества и учиться принятию людей такими, какие они есть? 

Ой, да перебесишься и станешь нормальной

«Я уже нормальная. Понимаете в чем беда? Меня считают иной, ущербной. Вот если бы у меня был комплект из мужа-алкоголика, пьянок по праздникам, вялотекущих скандалов – вот тогда бы я была бы нормальной. Тогда бы никто внимания не обратил. Сейчас это уже даже не обижает. К нынешнему возрасту я добралась до понимания, что обида - она из-за иллюзии, будто тебя должны принимать окружающие. А они не должны. Они все – другие люди. Ты сам себя должен принимать в первую очередь, во вторую – те люди, которые считаются твоими людьми. И то, это их личный выбор, я не жду принятия, но всегда радуюсь. Ведь это залог равноценного взаимообмена. Я не считаю, что мой друг с плохим зрением «не такой» и его срочно нужно изменить. Не считаю, что моя подруга с нарушением адаптации – «не такая» и ее нужно лечить, а они в свою очередь, считают, что меня нужно исправлять.

Международный день борьбы с гомофобией
Международный день борьбы с гомофобией
pinterest

Я изначально правильная, просто условия внутри общества диктуют свои нормы, но и они уже устарели.»

Физическое насилие

«Однажды мы говорили с подругой и она сказала супер ценную фразу: больно бывает всем, а унизительно больно единицам. Так вот любое насилие, в первую очередь,  унижение. Это всегда преступления человека против человека, сильного против слабого. Для меня это ключевое. Гендер, ориентация, раса – только повод, только спусковой крючок. Я подвергалась моральному насилию за свою ориентацию, подвергалась физическому. Я отдаю себе отчет, что все не так ужасно, как в соседних странах и, к слову, в Киеве можно себе многое позволить, можно даже чувствовать себя свободной.

У меня, как говорил Мартин Лютер, есть мечта. Я хочу, чтобы люди были смелыми, сильными и свободными. Смелость возможна только если ты смог справиться со своим страхом. Страх всегда про регресс. Страх не дает расширить границы своего восприятия, не дает увидеть реальность. Страх это порождение глупости и насилия, а они постыдны в наше время.»

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Теги: ЛГБТ, день, толерантность, интервью
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Комментариев (18)
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гость  (аноним)  17.05.2021, 21:07
Оценка:  0
гость
Статья - ни о чём. Обыкновенный вбpoc.
петенька  (аноним)  17.05.2021, 19:04
Оценка:  0
петенька
Украинцы, полюбим друг друга!
ПанКоцький    17.05.2021, 19:02
Оценка:  +19
ПанКоцький
в Україні відкрили "вікно Овертона"
гость  (аноним)  17.05.2021, 18:42
Оценка:  +1
гость
А гостю 15:53 Желаю всего наилучшего! Видно что вы искренний и хороший человек. А ошибки делает каждый человек. Главное что бы эти ошибки не повторялись.
гость  (аноним)  17.05.2021, 18:40
Оценка:  0
гость
В моих глазах, вы "обделались". При чём вы сами себя показали со стороны не очень хорошей. Говорить не буду кто вы. И так всё понятно Удачи!
гость  (аноним)  17.05.2021, 18:38
Оценка:  -1
гость
Эх Eвгeнич!
гость  (аноним)  17.05.2021, 18:37
Оценка:  -1
гость
Eвгeнич, скажу вам больше, вы сами себе противоречите Вы гостя ругаете что он, мол, отxepaчил. А сами готовы побить человека за его субъективное мнение, не схоже с вашим.
Евгенич    18.05.2021, 00:07
Оценка:  0
Евгенич
Да, я готов побить человека, который бьёт других людей за то, что у них другая ориентация. Это плохо?
Евгенич    18.05.2021, 00:12
Оценка:  0
Евгенич
Бить людей по признаку рассы/вероисповедания/сексуальн ой ориентации - плохо; бить людей за откровенное фобство, применяющее вред другим людям - хорошо
гость  (аноним)  17.05.2021, 18:31
Оценка:  -1
гость
Смотрю Eвгeнич заминуcoвaл
гость  (аноним)  17.05.2021, 18:15
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 17.05.2021, 15:53 Ваш порыв понятен. Но из-за этих уродов вы потеряли 4 года своей жизни. И ничего не изменилось. Их всё больше и больше. Будьте ВЫШЕ этих уродов и не тратьте свою жизнь на них.
гость  (аноним)  17.05.2021, 18:08
Оценка:  -1
гость
В общем что могу сказать, время идёт, и чем дальше, тем больше пидapacoв ( в прямом и переносном смысле этого слова) в мире становится. И это к сожалению ПЕЧАЛЬНО.
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