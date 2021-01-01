Как правильно ухаживать за ландышами?

Ландыши расцветают в середине мая и, конечно же, радуют сочетанием цветов и нежным ароматом. Как ухаживать за ними - читайте в нашей статье.

Ландыши - многолетки, которые растут в полутени и тени, высота растений с цветоносами составляет около 25 сантиметров. Размножаются ландыши ползущими корневищами, а само их цветение приходится на май-июнь. К концу периода соцветие темнеет и уступает место завязи, где созревают ярко красные плоды. Своё название растение получило благодаря трудам известного ботаника и зоолога Карла Линнея. Так как ранее этот цветок относили к роду Лилейные, ученый присвоил ему латинское название «Lilium convallium», которое в переводе звучит как «лилия, растущая в долине».

Самыми распространенными и популярными видами садовых ландышей выступают:

Ландыш майский (C. majalis)

Ландыш Кейске (C. keiskei).

Ландыш горный (C. montana).

Как правильно выращивать садовые ландыши

У ландышей довольно крепкие корни, которые могут привести к растрескиванию покрытия, тропинок, потому стоит сдерживать их разрастание.

Идеальными для высадки с ландышами будут такие растения: яснотка, аквилегия, живучка, зеленчук.

Ландыши не любят сквозняков и сильного ветра. Поэтому легко продуваемые места и поляны не подойдут для их обитания. В качестве грунта сойдут влажный, слабокислый или нейтральный.

Лучшим временем для посадки ландышей является осень и весна. Высаживать растения рекомендуют на расстоянии не менее 10 см, а в междурядья – от 20 см.

Ландыш горный pixabay.com

При работе с ландышами стоит пользоваться перчатками, поскольку они считаются ядовитыми.Для ограждения растения используйте железо, шифер или пластиковые бордюрные ленты.

Ландыши часто не приживаются с «соседями», поэтому для их хорошего роста и размножения требуется просторное место на участке.

Издревле и до сих пор ландыши являются символом чистоты и существует поверье об их обереге семьи от плохой энергетики.

В целом, ландыши неприхотливые создания и не нуждаются в особом уходе. Единственное, что может потребоваться – это подкормка перегноем или другими органическими удобрениями. Также не лишним будет прореживание насаждений 2-3 раза в год.

Вредители

Наиболее опасной для ландышей является серая овощная гниль. От нее легко избавиться при помощи фунгицидов, которые продаются в специализированных цветочных магазинах.

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