Традиционная гомеопатия выделяет чистотел, как наилучшее средство от бородавок, сыпей, гнойных инфекций и других напастей. Как же использовать чистотел и что можно вылечить с его помощью?

Чистотел: для чего применять и как использовать pixabay.com

Что лечит чистотел?

С помощью сока этого растения можно избавиться от самых разных кожных заболеваний, последствий укусов насекомых, очистить организм, омолодить сосуды, уничтожить грибковые болезни. Справляется чистотел и с угревой сыпью, и с гнойными ранами.

Как использовать

Сначала нужно высушить растение. При этом токсичные алкалоиды окислятся кислородом и нейтрализуются, а полезные и целебные свойства останутся.

Чистотел: для чего применять и как использовать pixabay.com

Важно помнить, что все части этого растения высокотоксичны, поэтому, чтобы лечиться с помощью чистотела, нужно знать, как обезопасить его сок.

На втором этапе чистотел нужно заквасить. Можно приготовить такой необычный квас на основе сметаны (или сыворотки козьего молока) и сушеного чистотела. В процессе брожения произойдет основная ферментация и переработка.

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Для приготовления понадобится: 3 стакана толченого сушеного чистотела и залить 3 литрами холодной дистиллированной воды. Добавляем в емкость (банку, кастрюлю) 1 стакан сахара и 1 столовую ложку кислой сметаны. Закрываем сверху марлей и ставим в темное и теплое место на 4 дня. Далее профильтровать полученную смесь и разбавить водой 1х2.

Чистотел: для чего применять и как использовать pixabay.com

Следующий этап – вымораживание. Переливаем раствор в бутылку и помещаем в морозильник до образования цельного льда. После чего размораживаем и опять фильтруем.

Все. Лекарственная смесь готова. Пьют ее по одной столовой ложке. Перед едой.

Полезен такой квас при туберкулезе, астме, ревматизме, после перенесенных пневмоний, химиотерапии и тяжелых травм.

Важно! Смесь нужно принимать с большой осторожностью и наблюдать за своим самочувствием.

Как и для чего применяют чистотел depositphotos

Кроме этого настойка чистотела с добавлением календулы и крапивы способна противостоять раку и метастазам. А отвар – прекрасное средство от угревой сыпи. В правильных пропорциях чистотел может лечить дерматиты, экземы, гаймориты, псориаз и снимать зубную боль.

Наиболее популярным является использование сока свежесобранного растения в борьбе с укусами комаров и бородавками. Единственный недостаток ярко-оранжевый сок длительное время будет заметен на кожных покровах.

Чистотел: для чего применять и как использовать pixabay.com

Для слизистых оболочек и открытых ран - чистый сок не применяется!

Традиционная гомеопатия рекомендует всегда консультироваться со специалистами в области народной медицины. И не с фармацевтом в ближайшей аптеке, а с дипломированными народниками. Потому как только они знают правильные дозы и способы приготовления лекарств. Не стоит забывать, что чистотел – растение ядовитое.

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