Чистотел: для чего применять и как использовать
Что лечит чистотел?
С помощью сока этого растения можно избавиться от самых разных кожных заболеваний, последствий укусов насекомых, очистить организм, омолодить сосуды, уничтожить грибковые болезни. Справляется чистотел и с угревой сыпью, и с гнойными ранами.
Как использовать
Сначала нужно высушить растение. При этом токсичные алкалоиды окислятся кислородом и нейтрализуются, а полезные и целебные свойства останутся.
Важно помнить, что все части этого растения высокотоксичны, поэтому, чтобы лечиться с помощью чистотела, нужно знать, как обезопасить его сок.
На втором этапе чистотел нужно заквасить. Можно приготовить такой необычный квас на основе сметаны (или сыворотки козьего молока) и сушеного чистотела. В процессе брожения произойдет основная ферментация и переработка.
Читай также: Три самых эффективных диеты для похудения
Для приготовления понадобится: 3 стакана толченого сушеного чистотела и залить 3 литрами холодной дистиллированной воды. Добавляем в емкость (банку, кастрюлю) 1 стакан сахара и 1 столовую ложку кислой сметаны. Закрываем сверху марлей и ставим в темное и теплое место на 4 дня. Далее профильтровать полученную смесь и разбавить водой 1х2.
Следующий этап – вымораживание. Переливаем раствор в бутылку и помещаем в морозильник до образования цельного льда. После чего размораживаем и опять фильтруем.
Все. Лекарственная смесь готова. Пьют ее по одной столовой ложке. Перед едой.
Полезен такой квас при туберкулезе, астме, ревматизме, после перенесенных пневмоний, химиотерапии и тяжелых травм.
Важно! Смесь нужно принимать с большой осторожностью и наблюдать за своим самочувствием.
Кроме этого настойка чистотела с добавлением календулы и крапивы способна противостоять раку и метастазам. А отвар – прекрасное средство от угревой сыпи. В правильных пропорциях чистотел может лечить дерматиты, экземы, гаймориты, псориаз и снимать зубную боль.
Наиболее популярным является использование сока свежесобранного растения в борьбе с укусами комаров и бородавками. Единственный недостаток ярко-оранжевый сок длительное время будет заметен на кожных покровах.
Для слизистых оболочек и открытых ран - чистый сок не применяется!
Традиционная гомеопатия рекомендует всегда консультироваться со специалистами в области народной медицины. И не с фармацевтом в ближайшей аптеке, а с дипломированными народниками. Потому как только они знают правильные дозы и способы приготовления лекарств. Не стоит забывать, что чистотел – растение ядовитое.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил