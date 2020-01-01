Традиции и народные приметы дня.

Запреты дня 19 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на День Вукола freepik.com

В пятницу, 19 февраля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Вукола, епископа Смирнского, в народе названного Вукол Телятник.

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Что нельзя делать на День Вукола 19 февраля 2021?

давать в долг деньги и вещи

принимать важные решения

совершать крупные покупки

выносить мусор

выяснять пол ребенка у беременной женщины

ходить в баню

покупать кошелек.

Приметы на День Вукола 19 февраля 2021

Святого Вукола называют в народе Телятником, так как ко дню его памяти у коров начинает появляться потомство. Поэтому 19 февраля проводились различные ритуалы (вроде окуривания хлеба чабрецом), читались заговоры и молитвы на сохранение жизни и здоровья телят и их матерей.

Традиционным блюдом дня считается каша, сваренная на свежем молоке.

Кроме здоровья домашнего скота святом Вуколу также молились о собственном здоровье, защите от недугов и избавлении супруга от дурных привычек и разгульных друзей. В молитвах к святому обращались и одинокие люди. Так, согласно поверью, от, кто молил Вукола Телятника о любви и семье, обретет ее в течение года.

В ночь на 19 февраля снятся вещие сны, которые могут сбыться в течение суток или ровно через месяц.

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Другие праздники 19 февраля 2021

Всемирный день китов

Всемирный день защиты морских млекопитающих

День орнитолога

Международный день перетягивания каната.

Именины 19 февраля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр (защитник), Анатолий (восточный), Арсений (мужественный), Василий (царственный), Вукол (пастух), Дмитрий (посвященный Деметре), Дорофея (дар Божий), Иван (благодать Божья), Каллиста (прекраснейшая), Максим (величайший), Мария (любимая, горькая, госпожа), Марфа (госпожа), Севастьян (высокочтимый), Феофил (боголюбивый), Фотий (светлый), Христина (Христова) и Юлиан (из рода Юлиев).

По католическому - Конрад (храбрый воин), Леонтий (львиный) и Юлиан (из рода Юлиев).

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