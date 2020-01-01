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Запреты дня 18 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Агафьин день

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О чем просить в этот день святую Агафью?
Запреты дня 18 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Агафьин день
Запреты дня 18 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Агафьин день
freepik.com

В четверг, 18 февраля 2021 года, православные христиане чтут память мученицы Агафии Панормской (Палермской) и Сицилийской.

В народе этот день называют Агафья Коровница, Агафья Голодуха или Агафьин день.

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Что нельзя делать на Агафьин день 18 февраля 2021?

  • мужчинам - покидать дом без сильной необходимости
  • женщинам - выглядывать в окно после захода солнца
  • холостым мужчинам и женщинам - стричь волосы
  • отказывать в помощи
  • рукодельничать.

Приметы на Агафьин день 18 февраля 2021

Имя Коровницы святая Агафья получила, так как считается покровительницей рогатого домашнего скота. В день ее памяти принято читать молитвы о защиты коров от болезней, сглаза и холода. Прозвище “Голодуха“ также связано с крупным домашним скотом. Так как этому дню запасы пищи ощутимо истощались, а корова потребляют больше всех еды, с Агафьиного дня их приходилось садить на строгую “диету“.

Также святая Агафья почитается, как защитница жилища от пожаров. Хлеб и соль, освященные в день ее памяти, считаются сильнейшими оберегами против пламени.

Кроме того на Агафьин день принято чтить память усопших, особенно тех, кто погиб насильственной смертью.

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Другие праздники 18 февраля 2021

  • Всемирный день управления информацией
  • День Плутона
  • День батарейки.

Именины 18 февраля 2021

День ангела по православному церковному календарю отмечают Агафья (добрая), Александра (защитница), Антон (вступающий в бой), Василиса (царственная), Макар (счастливый), Михаил (подобный Богу) и Феодосий (данный Богом).

По католическому - Агния (непорочная), Александр (защитник), Андрей (мужественный), Артемия (посвященная Артемиде), Бернадетта (сильная, как медведица), Иван (благодать Божья), Клавдий (хромой), Констанция (постоянная), Лука (светлый), Максим (величайший), Сильван (из лесов) и Семен (услышанный Богом).

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Источник: ivona)bigmir.net

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