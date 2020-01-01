Запреты дня 18 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Агафьин день
В четверг, 18 февраля 2021 года, православные христиане чтут память мученицы Агафии Панормской (Палермской) и Сицилийской.
В народе этот день называют Агафья Коровница, Агафья Голодуха или Агафьин день.
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Что нельзя делать на Агафьин день 18 февраля 2021?
- мужчинам - покидать дом без сильной необходимости
- женщинам - выглядывать в окно после захода солнца
- холостым мужчинам и женщинам - стричь волосы
- отказывать в помощи
- рукодельничать.
Приметы на Агафьин день 18 февраля 2021
Имя Коровницы святая Агафья получила, так как считается покровительницей рогатого домашнего скота. В день ее памяти принято читать молитвы о защиты коров от болезней, сглаза и холода. Прозвище “Голодуха“ также связано с крупным домашним скотом. Так как этому дню запасы пищи ощутимо истощались, а корова потребляют больше всех еды, с Агафьиного дня их приходилось садить на строгую “диету“.
Также святая Агафья почитается, как защитница жилища от пожаров. Хлеб и соль, освященные в день ее памяти, считаются сильнейшими оберегами против пламени.
Кроме того на Агафьин день принято чтить память усопших, особенно тех, кто погиб насильственной смертью.
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Другие праздники 18 февраля 2021
- Всемирный день управления информацией
- День Плутона
- День батарейки.
Именины 18 февраля 2021
День ангела по православному церковному календарю отмечают Агафья (добрая), Александра (защитница), Антон (вступающий в бой), Василиса (царственная), Макар (счастливый), Михаил (подобный Богу) и Феодосий (данный Богом).
По католическому - Агния (непорочная), Александр (защитник), Андрей (мужественный), Артемия (посвященная Артемиде), Бернадетта (сильная, как медведица), Иван (благодать Божья), Клавдий (хромой), Констанция (постоянная), Лука (светлый), Максим (величайший), Сильван (из лесов) и Семен (услышанный Богом).
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