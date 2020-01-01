Ореховый Спас: что нельзя делать в этот день
Узнайте, какие запреты есть.
29 августа отмечается Ореховый Спас, в народе еще называют Хлебный Спас, или Спас на холстах.В этот день принято печь хлеб.
Что нельзя делать 29 августа:
- Ругаться, ссориться
- Заниматься тяжелой физической работой
- Отказывать в помощи
- Брать взаймы
Приметы на 29 августа:
- Богатый урожай орехов в этом году, ждать богатого урожая пшеницы в следующем.
- При сборе орехов попался червивый, быть несчастью.
- Дождливо в этот день и молнии сверкают, готовиться нужно к теплой осень.
- Журавли летят на юг, на Покрову будет заморозки
- Солнечно и тепло на Ореховый спас, рано наступит бабье лето
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