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Ореховый Спас: что нельзя делать в этот день Pinterest.com

29 августа отмечается Ореховый Спас, в народе еще называют Хлебный Спас, или Спас на холстах.В этот день принято печь хлеб.

Что нельзя делать 29 августа:

Ругаться, ссориться

Заниматься тяжелой физической работой

Отказывать в помощи

​Брать взаймы

Приметы на 29 августа:

Богатый урожай орехов в этом году, ждать богатого урожая пшеницы в следующем.

При сборе орехов попался червивый, быть несчастью.

Дождливо в этот день и молнии сверкают, готовиться нужно к теплой осень.

Журавли летят на юг, на Покрову будет заморозки

Солнечно и тепло на Ореховый спас, рано наступит бабье лето

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