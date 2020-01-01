Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ореховый Спас: что нельзя делать в этот день

Комментариев: 0
Узнайте, какие запреты есть.
Ореховый Спас: что нельзя делать в этот день
Ореховый Спас: что нельзя делать в этот день
Pinterest.com

29 августа отмечается Ореховый Спас, в народе еще называют Хлебный Спас, или Спас на холстах.В этот день принято печь хлеб.

Что нельзя делать 29 августа:

  • Ругаться, ссориться
  • Заниматься тяжелой физической работой
  • Отказывать в помощи 
  • ​Брать взаймы

Приметы на 29 августа:

  • Богатый урожай орехов в этом году, ждать богатого урожая пшеницы в следующем.
  • При сборе орехов попался червивый, быть несчастью.
  • Дождливо в этот день и молнии сверкают, готовиться нужно к теплой осень.
  • Журавли летят на юг, на Покрову будет заморозки
  • Солнечно и тепло на Ореховый спас, рано наступит бабье лето

Ранее мы публиковали посевной календарь на сентябрь. 

Поделись:
Теги: Ореховый Спас, запреты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь