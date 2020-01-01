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Посевной календарь на сентябрь 2020 (по дням): Что посадить?

Спецтема: Астрология
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Расписание посевов и сбора урожая в первый месяц осени.
Посевной календарь на сентябрь 2020 (по дням): Что посадить?
Посевной календарь на сентябрь 2020 (по дням): Что посадить?
pinterest.com

Составить график работ в саду и огороде в сентябре 2020 года поможет Ivona.

Как правильно запланировать уход, посев и заготовку в сентябре 2020 года? Ознакомьтесь с календарем посевов на первый месяц осени, составленным редакцией. 

1 сентября 2020 - сбор семян и урожая лука, картофеля, фруктов. Посадка не рекомендуется.

Посевной календарь на сентябрь 2020 (по дням): Что посадить?
Посевной календарь на сентябрь 2020 (по дням): Что посадить?
pinterest.com

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2 сентября 2020 - Неблагоприятный день для работы в саду или огороде.

3 сентября 2020 - сбор урожая огурцов и помидор, зелени, перца и фруктов. Возможна посадка роз и ягодных кустарников.

4-5 сентября 2020 - Сбор огурцов и помидор, кабачков и корнеплодов для быстрого употребления. Посевы и посадки не рекомендуются, возможна обработка почвы от вредителей, рыхление и прополка.

6-8 сентября 2020 - Сбор урожая огурцов и помидор, перца, зелени, кабачков, фрукт и ягод. Возможна посадка чеснока, плодовых деревьев и кустарников.

Посевной календарь на сентябрь 2020 (по дням): Что посадить?
Посевной календарь на сентябрь 2020 (по дням): Что посадить?
pinterest.com

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9-10 сентября 2020 - Посадка не рекомендуется, сбор урожая фруктов и овощей на хранение.

11-13 сентября 2020 - Посев зелени и посадка декоративных цветущих растений. Сбор урожая клубневых под запретом.

14-15 сентября 2020 - Полив и удобрения запрещены, показан сбор урожая для длительного хранения.

16-18 сентября 2020 - Неблагоприятный период для работы в саду и огороде.

Посевной календарь на сентябрь 2020 (по дням): Что посадить?
Посевной календарь на сентябрь 2020 (по дням): Что посадить?
pinterest.com

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19 сентября 2020 - Удачный день для посадки и ухода за плодовыми деревьями и кустарниками, высадки зелени и огурцов в теплицу или на подоконник.

20-21 сентября 2020 - Показана посадка зелени, лука, декоративных цветов (в особенности роз). Любые манипуляции с клубневыми запрещены.

22-23 сентября 2020 - Уборка урожая картофеля, клубневых и ягод для длительного хранения. Полив, обрезка и рыхление почвы не рекомендуются.

24-25 сентября 2020 - Высадка в теплицу капусты (белокочанной и цветной) и зелени. Посадка осенних сортов плодовых деревьев и кустарников.

Посевной календарь на сентябрь 2020 (по дням): Что посадить?
Посевной календарь на сентябрь 2020 (по дням): Что посадить?
pinterest.com

26-28 сентября 2020 - Посадка, полив и подкормка любого вида растений запрещена, возможен лишь сбор урожая на хранения.

29-30 сентября 2020 - Посадка и уход за декоративными цветами и кустарниками.

Посевной календарь на сентябрь 2020 года

РастенияЧисло сентября 2020 года
Огурцы и помидоры3, 4, 6, 8, 13
Капуста (пекинская, белокочанная)-
Картофель-
Лук (все сорта)18, 19, 22-24, 29, 30
Перец2, 3, 6, 7, 9
Бахчевые-
Зелень и пряности2, 3, 5, 8, 13
Цветы2, 3, 5-7, 9
Кабачки и тыква4, 6, 7, 13
Плодовые и декоративные деревья3, 6, 7, 9
Корнеплоды-
Плодовые и декоративные кустарники2, 3, 4, 5, 8, 13

 

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за комнатными растениями в сентябре 2020 года по лунному календарю.

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Теги: посевной календарь, посев, сад и огород, овощи и фрукты, осень 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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