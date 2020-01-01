Посевной календарь на сентябрь 2020 (по дням): Что посадить?
Составить график работ в саду и огороде в сентябре 2020 года поможет Ivona.
Как правильно запланировать уход, посев и заготовку в сентябре 2020 года? Ознакомьтесь с календарем посевов на первый месяц осени, составленным редакцией.
1 сентября 2020 - сбор семян и урожая лука, картофеля, фруктов. Посадка не рекомендуется.
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2 сентября 2020 - Неблагоприятный день для работы в саду или огороде.
3 сентября 2020 - сбор урожая огурцов и помидор, зелени, перца и фруктов. Возможна посадка роз и ягодных кустарников.
4-5 сентября 2020 - Сбор огурцов и помидор, кабачков и корнеплодов для быстрого употребления. Посевы и посадки не рекомендуются, возможна обработка почвы от вредителей, рыхление и прополка.
6-8 сентября 2020 - Сбор урожая огурцов и помидор, перца, зелени, кабачков, фрукт и ягод. Возможна посадка чеснока, плодовых деревьев и кустарников.
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9-10 сентября 2020 - Посадка не рекомендуется, сбор урожая фруктов и овощей на хранение.
11-13 сентября 2020 - Посев зелени и посадка декоративных цветущих растений. Сбор урожая клубневых под запретом.
14-15 сентября 2020 - Полив и удобрения запрещены, показан сбор урожая для длительного хранения.
16-18 сентября 2020 - Неблагоприятный период для работы в саду и огороде.
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19 сентября 2020 - Удачный день для посадки и ухода за плодовыми деревьями и кустарниками, высадки зелени и огурцов в теплицу или на подоконник.
20-21 сентября 2020 - Показана посадка зелени, лука, декоративных цветов (в особенности роз). Любые манипуляции с клубневыми запрещены.
22-23 сентября 2020 - Уборка урожая картофеля, клубневых и ягод для длительного хранения. Полив, обрезка и рыхление почвы не рекомендуются.
24-25 сентября 2020 - Высадка в теплицу капусты (белокочанной и цветной) и зелени. Посадка осенних сортов плодовых деревьев и кустарников.
26-28 сентября 2020 - Посадка, полив и подкормка любого вида растений запрещена, возможен лишь сбор урожая на хранения.
29-30 сентября 2020 - Посадка и уход за декоративными цветами и кустарниками.
Посевной календарь на сентябрь 2020 года
|Растения
|Число сентября 2020 года
|Огурцы и помидоры
|3, 4, 6, 8, 13
|Капуста (пекинская, белокочанная)
|-
|Картофель
|-
|Лук (все сорта)
|18, 19, 22-24, 29, 30
|Перец
|2, 3, 6, 7, 9
|Бахчевые
|-
|Зелень и пряности
|2, 3, 5, 8, 13
|Цветы
|2, 3, 5-7, 9
|Кабачки и тыква
|4, 6, 7, 13
|Плодовые и декоративные деревья
|3, 6, 7, 9
|Корнеплоды
|-
|Плодовые и декоративные кустарники
|2, 3, 4, 5, 8, 13
Ранее мы рассказывали, как ухаживать за комнатными растениями в сентябре 2020 года по лунному календарю.
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