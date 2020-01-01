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У кого именины 18 августа?

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Не забудьте поздравить знакомых.
У кого именины 18 августа?
У кого именины 18 августа?
depositphotos.com

Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.

Именины 18 августа отмечают:

  • Ефим от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Максимилиан от римского родового имени Maximilianus, которое произошло от Maximus - «величайший»
  • Симон в переводе с древнееврейского - «Бог услышал»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
  • Дарья от имени Дарейос, происходящего от древне-персидских слов dāraya - «держать», «обладать» + vau - «добро» славянское имя, происходящее от слова дар - «дарованная», «подаренная» одна из форм женского имени Даррен, в переводе с ирландского языка - «скалистая гора», «невысокий»
  • Евдокия от древнегреческого имени Эудокиа - «благоволение»
  • Кристина женская производная форма от Христиан, происходящего от латинского имени Christianus - «христианка»
  • Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»
  • Нонна от латинского nona - «девятая» или nonna - «монахиня»

Ранее мы публиковали посевной календарь на сентябрь. 

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Теги: именины
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