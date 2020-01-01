Не забудьте поздравить знакомых.

У кого именины 18 августа? depositphotos.com

Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.



Именины 18 августа отмечают:

Ефим от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Максимилиан от римского родового имени Maximilianus, которое произошло от Maximus - «величайший»

Симон в переводе с древнееврейского - «Бог услышал»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Дарья от имени Дарейос, происходящего от древне-персидских слов dāraya - «держать», «обладать» + vau - «добро» славянское имя, происходящее от слова дар - «дарованная», «подаренная» одна из форм женского имени Даррен, в переводе с ирландского языка - «скалистая гора», «невысокий»

Евдокия от древнегреческого имени Эудокиа - «благоволение»

Кристина женская производная форма от Христиан, происходящего от латинского имени Christianus - «христианка»

Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»

Нонна от латинского nona - «девятая» или nonna - «монахиня»

Ранее мы публиковали посевной календарь на сентябрь.