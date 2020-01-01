У кого именины 13 августа?

Каждый день в течение года почитают определенных святых.

Раньше имена новорожденным детям выбирали по святкам - церковному календарю, в котором указаны даты почитания святых мучеников. Брали имя того святого, чей день был ближе всего к дате рождения сына или дочки. Так человек получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь его оберегает, вразумляет и наставляет на путь истинный.



Именины 13 августа отмечают:

Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»

Арсений от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - «мужественный, зрелый»

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»

Вениамин от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»

Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»

Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»

Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»

Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»

Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»

Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»

Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»

Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»

Юрий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»

Елизавета от древнееврейского имени Элишеба - «мой Бог - клятва», «почитающая Бога»

Ранее мы писали, когда Полнолуние и Новолуние в сентябре.