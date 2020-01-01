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Гороскоп на 11 августа 2020 года для всех знаков зодиака

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Сегодня хороший день для тех, кто хочет внести изменения в свою жизнь.
Гороскоп на 11 августа
Гороскоп на 11 августа
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  • Овен

На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Что может сегодня оказаться очень кстати.⠀

  • Телец

Сегодня всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Но это не означает, что все они будут удачны.⠀

  • Близнецы

Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к этому моменту - в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то масштабное.⠀

  • Рак

Сегодня у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст, когда-нибудь эти навыки вам очень пригодятся.⠀

  • Лев

Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений, назавтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальном виде будет трудно.⠀

  • Дева

Из того факта, что вам задают вопрос, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Тем более при отсутствии адвоката. Защищайте собственные интересы.⠀

  • Весы

Посидите сегодня некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового и интересного, ваше внимание к делам семьи будет занесено вам в актив.⠀

  • Скорпион

Сегодня вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека.⠀

  • Стрелец

Над вами зависла некоторая угроза, но её можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно. Тихо забиться в угол и ждать вы всегда успеете.⠀

  • Козерог

Сегодня велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные последствия.⠀

  • Водолей

Сегодня вам будет легко сосредоточиться и сделать всё, что вы на этот день наметили. Главное - успеть собраться в первой половине дня, ибо во второй вы уже будете действовать по инерции.⠀

  • Рыбы

Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.

Ранее мы писали, как предотвратить стресс .

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Теги: гороскоп
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