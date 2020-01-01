Гороскоп на 11 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня хороший день для тех, кто хочет внести изменения в свою жизнь.

Овен

На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Что может сегодня оказаться очень кстати.⠀

Телец

Сегодня всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Но это не означает, что все они будут удачны.⠀

Близнецы

Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к этому моменту - в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то масштабное.⠀

Рак

Сегодня у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст, когда-нибудь эти навыки вам очень пригодятся.⠀

Лев

Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений, назавтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальном виде будет трудно.⠀

Дева

Из того факта, что вам задают вопрос, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Тем более при отсутствии адвоката. Защищайте собственные интересы.⠀

Весы

Посидите сегодня некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового и интересного, ваше внимание к делам семьи будет занесено вам в актив.⠀

Скорпион

Сегодня вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека.⠀

Стрелец

Над вами зависла некоторая угроза, но её можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно. Тихо забиться в угол и ждать вы всегда успеете.⠀

Козерог

Сегодня велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные последствия.⠀

Водолей

Сегодня вам будет легко сосредоточиться и сделать всё, что вы на этот день наметили. Главное - успеть собраться в первой половине дня, ибо во второй вы уже будете действовать по инерции.⠀

Рыбы

Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.

Ранее мы писали, как предотвратить стресс .