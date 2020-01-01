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У кого именины 7 августа?

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В этот день только несколько именинников.
У кого именины 7 августа?
У кого именины 7 августа?
depositphotos.com

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который помогает нам идти по правильному пути. И в церковном календаре есть именины, в честь святых. 

7 августа именины отмечают:

  • Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
  • Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
  • Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»
  • Ираида от древнегреческого имени Хераис - «из рода Геры», «дочь героя», «героиня»

Ранее мы писали об инстаграмных местах Херсонской области. 

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Теги: именины
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