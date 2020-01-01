У кого именины 7 августа?

В этот день только несколько именинников.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который помогает нам идти по правильному пути. И в церковном календаре есть именины, в честь святых.

7 августа именины отмечают:

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»

Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»

Ираида от древнегреческого имени Хераис - «из рода Геры», «дочь героя», «героиня»

Ранее мы писали об инстаграмных местах Херсонской области.