У кого именины 7 августа?
В этот день только несколько именинников.
У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который помогает нам идти по правильному пути. И в церковном календаре есть именины, в честь святых.
7 августа именины отмечают:
- Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
- Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
- Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»
- Ираида от древнегреческого имени Хераис - «из рода Геры», «дочь героя», «героиня»
Ранее мы писали об инстаграмных местах Херсонской области.
Полная версия правил