Гороскоп на 2 августа 2020 года для всех знаков зодиака
- вен
Вы сегодня вполне можете стать вдохновителем всевозможных изменений. Будьте осмотрительны, излагая очередную блистательную идею.
- Телец
Главное - понять, что, собственно, вам нужно. Потом уже будет значительно проще.
- Близнецы
Сегодня вас всюду будут принимать с распростертыми объятиями. Однако не стоит, исходя из этого факта, надеяться на всеобщую поддержку.
- Рак
Сегодня венцом творения вам будет казаться удобное кресло. Никогда ещё вы не ценили комфорт так как нынче
- Лев
Сегодня вы вряд ли добьетесь признания. Похвалите себя сами, не стоит ждать милости от окружающих.
- Дева
Сегодня лучше всего заниматься самообразованием, тем более, что повод для этого всегда найдется.
- Весы
Проявите сегодня максимальное внимание к деловым вопросам. У вас будет прекрасно получаться все, что требует точности и хорошей концентрации внимания.
- Скорпион
Сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности - отпразднуйте.
- Стрелец
Сегодня вам не придется метаться в поисках чего-то нового. Все изменит всего один телефонный звонок.
- Козерог
Сегодня вы вполне можете решить, что у вас приступ дежавю. Не стоит мучатся, это уже действительно с вами происходило, причем относительно недавно.
- Водолей
Сегодня не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет потерян.
- Рыбы
Сегодня вам будет трудно рассчитать силу. Ситуация может выйти из-под вашего контроля. Забудьте того кто портит Вам настроение.
Ранее мы писали, что нельзя делать 2 июля.
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