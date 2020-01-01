Гороскоп на 2 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Старайтесь сегодня держать себя в руках, чтобы не наделать глупостей.

вен

Вы сегодня вполне можете стать вдохновителем всевозможных изменений. Будьте осмотрительны, излагая очередную блистательную идею.

Телец

Главное - понять, что, собственно, вам нужно. Потом уже будет значительно проще.

Близнецы

Сегодня вас всюду будут принимать с распростертыми объятиями. Однако не стоит, исходя из этого факта, надеяться на всеобщую поддержку.

Рак

Сегодня венцом творения вам будет казаться удобное кресло. Никогда ещё вы не ценили комфорт так как нынче

Лев

Сегодня вы вряд ли добьетесь признания. Похвалите себя сами, не стоит ждать милости от окружающих.

Дева

Сегодня лучше всего заниматься самообразованием, тем более, что повод для этого всегда найдется.

Весы

Проявите сегодня максимальное внимание к деловым вопросам. У вас будет прекрасно получаться все, что требует точности и хорошей концентрации внимания.

Скорпион

Сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности - отпразднуйте.

Стрелец

Сегодня вам не придется метаться в поисках чего-то нового. Все изменит всего один телефонный звонок.

Козерог

Сегодня вы вполне можете решить, что у вас приступ дежавю. Не стоит мучатся, это уже действительно с вами происходило, причем относительно недавно.

Водолей

Сегодня не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет потерян.

Рыбы

Сегодня вам будет трудно рассчитать силу. Ситуация может выйти из-под вашего контроля. Забудьте того кто портит Вам настроение.

Ранее мы писали, что нельзя делать 2 июля.