Приметы и суеверия на пророка Ильи, которых придерживались в народе .

Запреты дня 2 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Ильи depositphotos.com

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В воскресенье, 2 августа 2020, православные верующие празднуют день Ильи Пророка.

Святой Илья был заступником истинной веры, пророком и чудотворцем. Считается, что он имел способности брать голыми руками огонь и всячески им манипулировать. В народных верованиях святой Илья ездит на огненной колеснице, посылая на землю гром и молнии. Огненная колесница - один из символов святого, не единожды мелькает в истории про Илью Пророка. Согласно преданиям за свои подвиги Илья взошел на Небеса еще живым, именно колесница доставила пророка прямо к Богу.

Илья Пророк почитается не только в православной вере, образ святого нашел свое отражение в католичестве, иудаизме и мусульманстве. Согласно еврейской Библии (Танаха) Бог пошлет на землю Илью перед вторым пришествием Христа.

2 августа в первую очередь религиозный праздник, поэтому главной традицией в этот день является посещения храма и чтение молитв святому за здоровье и семейное благополучие. Также считается, что святой Илья покровительствует влюбленным и молодым семьям. Последние обычно обращаются к нему в надежде зачать ребенка. Также в церкви на Илью святят хлеб и свежие фрукты, которыми нужно угоститься самому, затем - поделиться с близкими и нуждающимися.

У славянских народов с приходом христианства святой Илья стал кем-то вроде аналога языческого Перуна - бога молний, грома и плодородия. Не мудрено, что к Илье обращаются в надежде на обильный урожай или в случае страшной засухи.

Чего нельзя делать на Ильи 2 августа?

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Работа в поле, саду или огороде в Ильин день под запретом. Нарушивший правило рискует ощутить на себе кару небесную - его может поразить молния, пущенная святым Ильей.

Нельзя также купаться в открытых, естественных водоемах - нечистая сила, живущая там, может утащить на дно.

В народе считалось, что на Ильин день лето потихоньку идет на убыль, а осень - начинает вступать в свои законные права: трава и листья меняют свой цвет, ночи становятся холоднее, насекомые - впадают в спячку.

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