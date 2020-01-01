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У кого именины 31 июля?

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Именины – день памяти святого небесного покровителя.
У кого именины 31 июля?
У кого именины 31 июля?
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Именины — день духовного рождения, и поэтому в этот праздник каждый человек заслуживает внимания. 

Именины 31 июля отмечают:

  • Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
  • Емельян русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - «соперник», «ревностный, страстный», «неуступчивый»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Кузьма от греческого имени Космас - «кузнец»
  • Леонтий от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - «львиный»
  • Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
  • Эмиль от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный» в переводе с персидского - «противник»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Ранее мы писали, какие книги читает Илон Маск.

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Теги: именины
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