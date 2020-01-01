Именины – день памяти святого небесного покровителя.

У кого именины 31 июля? pinterest.com

Именины — день духовного рождения, и поэтому в этот праздник каждый человек заслуживает внимания.



Именины 31 июля отмечают:

Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»

Емельян русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - «соперник», «ревностный, страстный», «неуступчивый»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Кузьма от греческого имени Космас - «кузнец»

Леонтий от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - «львиный»

Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»

Эмиль от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный» в переводе с персидского - «противник»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

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