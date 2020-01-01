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У кого именины 29 июля?

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Чей День ангела принято отмечать 29 июля?
У кого именины 29 июля?
У кого именины 29 июля?
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Ivona расскажет, каких же ангелов-хранителей принято почитать 29 июля.

Именины 29 июля 2020 года отмечают:

  • Алевтина (Валентина)

женское имя латинского происхождения, “здоровая, сильная“.

  • Антиох

мужское имя, от древнегреческого Ἀντίοχος - противостоящий.

  • Афиноген

греческое мужское имя, “потомок Афины, от Минервы происходящий“.

  • Иван

мужское имя еврейского происхождения, “благодать Божья“.

  • Матрона (Матрена)

женское имя латинского происхождения, означает “госпожа, мать семейства, матушка, почтенная дама“.

  • Павел

мужское имя латинского происхождения, означает “младший, небольшой, малыш“.

  • Петр

древнегреческое мужское имя, “скала, камень“.

  • Фавст (Фауст)

древнеримское мужское имя, означает “удачливый“.

  • Хиония

женское имя греческого происхождения, “снежная“.

  • Юлия

женское имя древнегреческого (“волнистая, пушистая“) или латинского (“рожденная в июле“, “из рода Юлиев“) происхождения.

  • Яков

еврейское мужское имя, “следующий по пятам“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 29 июля.

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Теги: именины, День ангела, имена для девочек, имена для мальчиков, имена для девочки, имена для мальчика, лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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