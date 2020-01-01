У кого именины 29 июля?
Ivona расскажет, каких же ангелов-хранителей принято почитать 29 июля.
Именины 29 июля 2020 года отмечают:
- Алевтина (Валентина)
женское имя латинского происхождения, “здоровая, сильная“.
- Антиох
мужское имя, от древнегреческого Ἀντίοχος - противостоящий.
- Афиноген
греческое мужское имя, “потомок Афины, от Минервы происходящий“.
- Иван
мужское имя еврейского происхождения, “благодать Божья“.
- Матрона (Матрена)
женское имя латинского происхождения, означает “госпожа, мать семейства, матушка, почтенная дама“.
- Павел
мужское имя латинского происхождения, означает “младший, небольшой, малыш“.
- Петр
древнегреческое мужское имя, “скала, камень“.
- Фавст (Фауст)
древнеримское мужское имя, означает “удачливый“.
- Хиония
женское имя греческого происхождения, “снежная“.
- Юлия
женское имя древнегреческого (“волнистая, пушистая“) или латинского (“рожденная в июле“, “из рода Юлиев“) происхождения.
- Яков
еврейское мужское имя, “следующий по пятам“.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 29 июля.
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