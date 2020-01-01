Чей День ангела принято отмечать 29 июля?

У кого именины 29 июля? pinterest.com

Ivona расскажет, каких же ангелов-хранителей принято почитать 29 июля.

Именины 29 июля 2020 года отмечают:

Алевтина (Валентина)

женское имя латинского происхождения, “здоровая, сильная“.

Антиох

мужское имя, от древнегреческого Ἀντίοχος - противостоящий.

Афиноген

греческое мужское имя, “потомок Афины, от Минервы происходящий“.

Иван

мужское имя еврейского происхождения, “благодать Божья“.

Матрона (Матрена)

женское имя латинского происхождения, означает “госпожа, мать семейства, матушка, почтенная дама“.

Павел

мужское имя латинского происхождения, означает “младший, небольшой, малыш“.

Петр

древнегреческое мужское имя, “скала, камень“.

Фавст (Фауст)

древнеримское мужское имя, означает “удачливый“.

Хиония

женское имя греческого происхождения, “снежная“.

Юлия

женское имя древнегреческого (“волнистая, пушистая“) или латинского (“рожденная в июле“, “из рода Юлиев“) происхождения.

Яков

еврейское мужское имя, “следующий по пятам“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 29 июля.

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