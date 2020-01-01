Запреты дня 29 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Финогея
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В среду, 29 июля 2020, православная церковь чтит память священномученика Афиногена и его десяти учеников. Святой вместе со своими последователями был казнен в ІІІ в. н. э. за христианскую веру.
В народе этот день получил упрощенное название - его именуют “Финогеевым“. Предки верили, что с Финогеева дня начинает спадать температура, а значит летняя жара идет на убыль. На Финогея приходилось начало жатвы и активные полевые работы, а вот в лес предки в этот день не ходили - опасались активности нечистой силы.
Предлагаем узнать, что можно и чего нельзя делать 29 июля на Финогея, согласно народным обычаям.
- Традиции дня 29 июля
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В этот день, посвященный жатве, чтили первый сноп, который нарекали именинным. В конце трудового дня сноп заносили в гумно с песнями и плясками. Считалось, что колосья с именного этого снопа имеют целебную силу - из него готовили лекарство для людей и домашнего скота.
Остатки именного снопа было принято хранить до следующей весны - колосья с него первыми бросали в землю.
Вечером 28 июля после насыщенного трудового дня - предки устраивали посиделки, пели песни и делились историями.
- Чего нельзя делать 29 июля
Предки считали, что 28 июля категорически нельзя:
- в этот день нельзя было ходить в лес, чтоб не тревожить духов и не накликать на себя беду
- нельзя было ходить в лес, даже имея определенное занятие - так, на Финогея не собирали ягоды, грибы, не рубили деревья и не охотились
- запрещается кричать около леса
- потреблять пищу животного происхождения - в этот день лучше отдать предпочтения растительной пище, можно есть ее сырой
- устраивать ссоры, жаркие споры - агрессия, выпущенная в этот день, обязательно вернется и наделает беды
- предки не мели в этот день полы - чтобы не вымести уют и достаток
- запрещено в этот день грустить и сидеть в одиночестве.
На Финогея принято ходить по гостям - такая традиция приносит удачу.
- Приметы 29 июля 2020
Тому, кто на Финогея найдет колос с самым большим количеством зернышек - удача на весь год обеспечена - верили в народе.
Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.
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