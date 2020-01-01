Запреты дня 24 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на День Ольги
В пятницу, 24 июля 2020 года, православные христиане чтут память святой равноапостольной княгини Ольги (в крещении Елены).
В народе этот день также имеет название Стожары, День Ольги Страдницы или Евфимии Стожарницы.
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Что нельзя делать на День Ольги 24 июля 2020?
- переедание на День Ольги может принести финансовые проблемы, на Стожары в пище должна быть умеренность
- хвастовство, безделье, стирка и ссоры также под запретом
- нельзя планировать свадебные торжества
- не одалживайте и не давайте взаймы деньги, подбирать их на улице также не стоит - плохая примета
- дурной приметой также было собраться за столом в количестве 24 человек - нужно меньше или больше, тогда беда обойдет стороной.
Приметы на День Ольги 24 июля 2020
На День Ольги выпадает самый разгар полевых работ. Нередко именно в этот период начинается сезон дождей, который может нанести серьезный вред урожаю. Поэтому в первую очередь Ольге Страднице молились о хорошей погоде, чтобы успеть собрать урожай, сделать заготовки на зиму и закончить с жатвой.
Считалось, что Евфимия Стожарница, покровительница охоты, в этот день благоволит тем, кто идет в лес за травами, грибами и ягодами - уберегает их от диких животных. Охота также пройдет гладко под чутким надзором Евфимии.
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Другие праздники 24 июля 2020
- День рождения растворимого кофе
- День текилы.
Именины 24 июля 2020
День ангела по православному церковному календарю отмечают Аркадий (житель Аркадии, пастух), Елена (солнечная), Евфимия (благочестивая), Ольга (святая), Лев (лев), Илларион (веселый, тихий) и Никодим (побеждающий народ), по католическому - Кристина (посвященная Христу).
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