Приметы и запреты, именины и другие праздники в день Ольги Страдницы.

Запреты дня 24 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на День Ольги pinterest.com

В пятницу, 24 июля 2020 года, православные христиане чтут память святой равноапостольной княгини Ольги (в крещении Елены).

В народе этот день также имеет название Стожары, День Ольги Страдницы или Евфимии Стожарницы.

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Что нельзя делать на День Ольги 24 июля 2020?

переедание на День Ольги может принести финансовые проблемы, на Стожары в пище должна быть умеренность

хвастовство, безделье, стирка и ссоры также под запретом

нельзя планировать свадебные торжества

не одалживайте и не давайте взаймы деньги, подбирать их на улице также не стоит - плохая примета

дурной приметой также было собраться за столом в количестве 24 человек - нужно меньше или больше, тогда беда обойдет стороной.

Приметы на День Ольги 24 июля 2020

На День Ольги выпадает самый разгар полевых работ. Нередко именно в этот период начинается сезон дождей, который может нанести серьезный вред урожаю. Поэтому в первую очередь Ольге Страднице молились о хорошей погоде, чтобы успеть собрать урожай, сделать заготовки на зиму и закончить с жатвой.

Считалось, что Евфимия Стожарница, покровительница охоты, в этот день благоволит тем, кто идет в лес за травами, грибами и ягодами - уберегает их от диких животных. Охота также пройдет гладко под чутким надзором Евфимии.

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Другие праздники 24 июля 2020

День рождения растворимого кофе

День текилы.

Именины 24 июля 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Аркадий (житель Аркадии, пастух), Елена (солнечная), Евфимия (благочестивая), Ольга (святая), Лев (лев), Илларион (веселый, тихий) и Никодим (побеждающий народ), по католическому - Кристина (посвященная Христу).

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