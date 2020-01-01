Кто из друзей принимает поздравления?

У кого именины 8 июля? Pinterest

Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.

8 июля именины отмечают:

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»

Давид от древнееврейского имени Давид - «любимый»

Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»

Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»

Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»

Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»

Ефросинья от древнегреческого имени Эуфросюне - «веселье», «радость»

Феврония от греческого имени Феврониа, произошедшего от древнегреческого слова «фойбос» - «ясная», «светлая», «лучезарная» или от латинского «faber» - «ремесленник»

Ранее мы писали, что нельзя делать 8 июля.