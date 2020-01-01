У кого именины 8 июля?
Кто из друзей принимает поздравления?
Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.
8 июля именины отмечают:
- Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
- Давид от древнееврейского имени Давид - «любимый»
- Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
- Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
- Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
- Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
- Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
- Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
- Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
- Ефросинья от древнегреческого имени Эуфросюне - «веселье», «радость»
- Феврония от греческого имени Феврониа, произошедшего от древнегреческого слова «фойбос» - «ясная», «светлая», «лучезарная» или от латинского «faber» - «ремесленник»
Ранее мы писали, что нельзя делать 8 июля.
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