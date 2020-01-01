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У кого именины 8 июля?

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Кто из друзей принимает поздравления?
У кого именины 8 июля?
У кого именины 8 июля?
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Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни. 

8 июля именины отмечают:

  • Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
  • Давид от древнееврейского имени Давид - «любимый»
  • Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
  • Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
  • Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
  • Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
  • Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
  • Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
  • Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
  • Ефросинья от древнегреческого имени Эуфросюне - «веселье», «радость»
  • Феврония от греческого имени Феврониа, произошедшего от древнегреческого слова «фойбос» - «ясная», «светлая», «лучезарная» или от латинского «faber» - «ремесленник»

Ранее мы писали, что нельзя делать 8 июля. 

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Теги: именины
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