Приметы славянского Дня всех влюбленных.

Запреты дня 8 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в День Петра и Февронии pinterest.com

В среду, 7 июля 2020 года, православная церковь отмечает День святых Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, чья история любви и верности стала основой для множества преданий, и вдохновляет семейные пары даже сегодня.

После канонизации святые Петр и Феврония стали покровителями семейного очага и любви. День их памяти считается православно-народным праздником, славянским аналогом Дню святого Валентина.

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Что нельзя делать в День Петра и Февронии 8 июля 2020?

под запретом любые манипуляции с тестом - это может принести семье финансовые проблемы

переезды и длительные путешествия лучше отложить до более благоприятного дня

нельзя ссориться и выяснять отношения (особенно со своей второй половинкой)

шитье и рукоделие также лучше отложить на другой день

Петра и Февронии - плохой день для венчания, но обручиться влюбленная пара может

в этот день нельзя гадать и читать заговоры.

Приметы в День Петра и Февронии 8 июля 2020

На Петра и Февронию принято ходить в церковь: семейные пары молятся о счастье и благополучие, одинокие - о встрече с сужеными, бездетные - о скором появлении потомства.

Ромашка - символ праздника. Букеты из этих цветов дарят своим возлюбленным, из них же плетут себе венки молодые люди, еще не встретившие свою судьбу.

Считается, что летняя жара не будет спадать еще 40 дней от Петра и Февронии.

Работники торговли стараются в этот день работать со своими половинками: это - хорошая примета, сулящая финансовый успех семье на весь последующий год.

Сны в ночь на 8 июля - вещие, особенно для именинников, но лишь в том случае, если вы будете держать сон в секрете. Сновидение, увиденное днем 8 июля тоже символично, но его исполнения придется ждать целых 7 лет.

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Другие праздники 8 июля 2020

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Именины 8 июля 2020

В этот день по православному церковному календарю именины отмечают Константин (стойкий), Леонид (подобный льву), Петр (камень, скала), Федор (Божий дар), Давид (возлюбленный), Евфросиния (благомыслящая), Николай (побеждающий народ), Никон (побеждающий), Семен (услышанный Богом) и Феврония (радостная), по католическому - Прокоп (успешный, удачливый) и Евгений (благородный).

Ранее мы рассказывали об истории и традициях Дня Петра и Павла.

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