Гороскоп на 23 июня 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
Сегодня вас ожидают денежные поступления, прибыль окажется очень кстати.
- Телец
Направьте ваши эмоции в конструктивное русло, избежав конфликтов.
- Близнецы
Если сегодня затеять ссору, можно узнать о себе много нового и не очень приятного. Избавьтесь от негатива при помощи спорта.
- Рак
Отличное время, чтобы что-то в жизни кардинально изменить, например, подписать договор или заключить сделку.
- Лев
Романтику лучше отодвинуть на второй план, сегодня в личной жизни все будет стабильно нормально.
- Дева
Начинайте день с мелких поручений, расходуя энергию с умом и экономно.
- Весы
Доверяйтесь самым близких, не рассказывайте о своих делах тем, кто не доказал свою лояльность.
- Скорпион
Недовольство держите при себе, не провоцируйте партнера на выяснение отношений.
- Стрелец
Постарайтесь чередовать работу с отдыхом, чтобы сохранять оптимистичный настрой.
- Козерог
Человек из прошлого может принести некоторые проблемы, осторожнее с этим.
- Водолей
Не держитесь за людей, которые делают вашу жизнь сложнее.
- Рыбы
На беспричинную агрессию в вашу сторону реагируйте сдержанно и разумно.
Ранее мы писали, что нельзя делать 23 июня.
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