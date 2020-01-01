Хороший период для обновления и перезагрузки.

Гороскоп на 22 июня 2020 года для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

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К новым свершениям отправляйтесь без груза проектов и дел, которые необходимо закончить.

Телец

Астрологи советуют сконцентрироваться на самом важном деле, а все второстепенные проекты перенести.

Близнецы

Самые смелые идеи сегодня получат поддержку коллег по работе и даже начальства.

Рак

Постарайтесь сегодня быть максимально откровенным с партнером, спросите его прямо, если вас что-то беспокоит.

Лев

Не делайте предметом шуток достоинство близких вам людей, все это может завершиться конфликтом.

Дева

Доводы близкого человека будет полезно принять к сведению и хотя бы обдумать! Не всегда вы во всем правы.

Весы

Торговая деятельность будет идти хорошо, можно выставить на продажу вещи, которые вам больше не нужны.

Скорпион

Любое слово в потенциально конфликтной ситуации может быть использовано против вас.

Стрелец

Вы не справитесь с делом, на которое все поставили, без команды профессионалов.

Козерог

Будьте креативным сегодня, не бойтесь идти по дорогам, которые никто не использовал. Вы будете вознаграждены за смелость.

Водолей

Ваше мнение не единственно верное, примите этот факт, чтобы избежать ошибок.

Рыбы

Вам будет сложно услышать собеседника, а собеседник не поймет ваши слова.

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