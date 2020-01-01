Сегодня именинников много .

У кого именины 17 июня? pinerest.com

Именины — день духовного рождения, и поэтому в этот праздник каждый человек заслуживает внимания.

Елизар от древнееврейского имени Элеазар - «Бог помог»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Митрофан от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»

Назар от позднелатинского имени Nazarius - «назаретянин», «тот, кто родом из Назарета» в переводе с иврита - «посвятивший себя Господу», «обет (обещанное)» в переводе с арабского языка - «взгляд», «дальновидный», «смотрящий на вещи с хорошей стороны»

Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»

Марта западноевропейская форма имени Марфа, произошедшего от древнееврейского имени Марта - «хозяйка», «госпожа», «наставница»

Марфа от древнееврейского имени Марта - «хозяйка», «госпожа», «наставница»

София от древнегреческого имени Софиа - «мудрая», «мудрость», «знание»

Ранее мы писали, что нельзя делать 17 июня.