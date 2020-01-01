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У кого именины 17 июня?

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Сегодня именинников много .
У кого именины 17 июня?
У кого именины 17 июня?
pinerest.com

Именины — день духовного рождения, и поэтому в этот праздник каждый человек заслуживает внимания. 

  • Елизар от древнееврейского имени Элеазар - «Бог помог»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Митрофан от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»
  • Назар от позднелатинского имени Nazarius - «назаретянин», «тот, кто родом из Назарета» в переводе с иврита - «посвятивший себя Господу», «обет (обещанное)» в переводе с арабского языка - «взгляд», «дальновидный», «смотрящий на вещи с хорошей стороны»
  • Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
  • Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»
  • Марта западноевропейская форма имени Марфа, произошедшего от древнееврейского имени Марта - «хозяйка», «госпожа», «наставница»
  • Марфа от древнееврейского имени Марта - «хозяйка», «госпожа», «наставница»
  • София от древнегреческого имени Софиа - «мудрая», «мудрость», «знание»

Ранее мы писали, что нельзя делать 17 июня. 

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Теги: именины
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