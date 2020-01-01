Запреты дня 17 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в Митрофанов день
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В среду, 17 июня 2020 православная церковь отмечает день памяти святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского. Митрофан был современником святого Константина Великого, правившего в IV веке. По преданию, святой Митрофан дожил до 117 лет.
Предлагаем узнать, как в народе отмечали день памяти святителя и чего нельзя делать 17 июня 2020.
На Руси этот день называли “Митрофан“, “Митрофаний“, “Митрофанов день“.
Святителю Митрофану принято молиться в разных интенциях. В старину верили, что молитва к святому может изменить засушливую погоду и послать на землю дождь. Поскольку дождь для урожая был необходим и его ждали “всем людом“, то молились в этот день много и ревностно.
Также день Митрофана оброс суевериями, которые были связаны не только с переменами погоды, но и домашним благополучием.
- Что нужно делать 17 июня 2020
Так, чтобы привлечь удачу на Митрофана можно и нужно:
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- в этот день обязательно стоит удобрять землю навозом или другими органическими удобрениями - древние верили, что это обеспечит добрый урожай
- день удачен для удобрения земляники - “подкормленная“ на Митрофана, она должна родить густо и щедро
- в день Митрофана нужно было бодрствовать до ночи, чтобы успеть доделать дела по хозяйству и насладиться погожим вечером. В народе была поговорка: “На Митрофана хоть по стенке ходи, а спать погоди“.
Также в этот день существуют строгие запреты.
- Чего нельзя делать 17 июня 2020
Предки верили, что на Митрофана нельзя:
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- запрещено смотреть на свое отражение в любой зеркальной поверхности, кроме собственного маленького зеркальца. Так, нельзя смотреть на себя в окнах, витринах и даже водоемах - иначе можно отогнать от себя любовь
- на Митрофана нельзя обниматься - даже с родными. В народе верили, что между обнимающимися людьми может “пролезть нечисть“ - и отнять жизненные силы у обоих
- запрещено похлопывать кого-либо по плечу, чтобы не “нахлопать“ ему болезней
- на Митрофана не желательно заплывать далеко в водоемах - считалось, что Водяной может с собой забрать
- нельзя использовать в еде треснутые яйца: встарь на Митрофана - если находили такой порченный продукт, то спешили выбросить, чтобы “нечисть не забралась“
Сны этого дня могут скоро исполниться. В канун 17 июня на Митрофана можете увидеть те вещи или людей, от которых стоит очистить свою жизнь.
- Приметы 17 июня 2020
На Митрофана наблюдали за погодой, считали, что:
- дождливо в этот день - мокро будет еще несколько суток кряду
- если душно на Митрофана - жди плохой погоды вскоре
- ветер дует с северо-запада - тоже вскоре быть ненастью.
Также в этот день отмечают День ангела:
- Именинники 17 мая 2020
Не забудьте поздравить тех, у кого имена:
- Иван
- Мария
- Марфа
- Митрофан
- Назар
- Петр
- Ростислав
- София
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