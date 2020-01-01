Гороскоп на 12 июня 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
Недостатка энтузиазма вы сегодня точно не будете испытывать, однако сама судьба будет вставлять вам палки в колеса.
- Телец
Сегодня пришло время сказать знакомому “нет“ на очередную его просьбу разобраться с чужой проблемой.
- Близнецы
На работе сложится благоприятная ситуация, но вы можете свести ее на нет из-за собственных переменчивости и эмоциональности. Соберитесь, наконец!
- Рак
Красноречие и дар убеждать помогут вам сегодня горы свернуть. Проведите день активно.
- Лев
На работе будьте самостоятельным, а в отношениях демонстрируйте уязвимость. Не перепутайте!
- Дева
День будет складываться из интересных предложений, которые не удовлетворят вас на 100%. Но астрологи советуют соглашаться и выжимать максимум.
- Весы
Вы дипломат, так используйте это в конфликтной ситуации, чтобы избежать масштабной ссоры.
- Скорпион
Астрологи прогнозируют благоприятный день, не бойтесь сегодня рисковать, удача полностью на вашей стороне!
- Стрелец
Ситуация сложится таким образом, что вам придется срочно решать какие-то профессиональные проблемы. И вы блестяще справитесь.
- Козерог
Не рискуйте в финансах, какие бы золотые горы вам не обещали, речь идет об обмане и большом разочаровании.
- Водолей
Дела, которые вы планировали сегодня закончить, действительно останутся в прошлом!
- Рыбы
Звезды призывают ставить перед собой значительные цели, не отказываться от проектов из-за неуверенности в себе.
Ранее мы писали, что нельзя делать 12 июня.
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