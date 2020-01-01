Отчего этот день в народе прозвали Змеиным?

Запреты дня 12 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Змеиный праздник pinterest.com

В пятницу, 12 июня 2020 года, по православному церковному календарю чтут память святого Исаакия Далматского, исповедника и игумена.

По народному календарю отмечают Змеиный праздник (Змеевик, Змеиный день, Исакиев день).

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Что нельзя делать на Змеиный праздник 12 июня 2020?

запрещено убивать змей (иначе ее сородичи придут вам мстить)

нельзя ходить в лес и гулять в высокой траве

плохая примета - на Змеиный праздник покупать посуду. Считается, что она, равно как и семейный достаток и благополучие, очень быстро расколются

нельзя дарить шкатулки своим возлюбленным - в них они будут хранить секреты, из-за которых в скорости распадется пара

поднимать с земли деньги также не стоит - навлечете на себя болезни. Если вы все же решили забрать находку, то не храните ее долго. Лучше всего - сразу же потратить, в идеале - на благое дело.

Приметы на Змеиный праздник 12 июня 2020

Хоть к змеям зачастую относятся с негативом, они - важная часть нашей экосистемы. Поэтому на Змеиный праздник, который еще называют Свадьбой, когда змеи наконец выползают из своих зимних нор и готовы к размножению, они кажутся особенно агрессивными, и их лучше не трогать. Конечно, в народе это явление начало обрастать множеством примет и поверий. Например, считалось, что змеиные укусы 12 июня не способно заживить ни одно лекарство, а от самих пресмыкающихся можно защититься марьиным корнем.

По народному посевному календарю на Змеиный день сажали бобовые. Их заранее вымачивали в талой воде, которую с зимы запасали хозяйки, чтобы ростки прижились и были крепкими и выносливыми.

Сны в ночь с 11 на 12 июня считаются вещими, ожидать их исполнения стоит уже через неделю. Сновидение, увиденное днем на Змеиный праздник, несет в себе дурное знамение.

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Другие праздники 12 июня 2020

Всемирный день борьбы с детским трудом

День работника фондового рынка в Украине.

Именины 12 июня 2020

День ангела предстоит отметить Исаакию (Исааку) (тот, который будет смеяться) и Василию (царственный) - по православному церковному календарю, Ивану (благодать Божья) и Онуфрию (идеальный) - по католическому.

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