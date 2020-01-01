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У кого именины 29 мая?

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Сегодня много именинников.
У кого именины 29 мая?
У кого именины 29 мая?
depositphotos.com

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Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни. 

Именины 29 мая отмечают:

  • Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
  • Аркадий от древнегреческого имени Аркадиос -«аркадец, житель Аркадии (область в Греции)», а также «счастливый», «блаженный» от греческого слова «аркадос» - «пастух»
  • Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
  • Егор  вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
  • Лаврентий от римского родового имени Laurentius - «лаврентский, житель города Лаврент»
  • Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
  • Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
  • Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
  • Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»

Ранее мы писали, что можно и нельзя святить в церкви на Троицу.

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Теги: именины
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