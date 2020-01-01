Сегодня много именинников.

У кого именины 29 мая? depositphotos.com

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Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.

Именины 29 мая отмечают:

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Аркадий от древнегреческого имени Аркадиос -«аркадец, житель Аркадии (область в Греции)», а также «счастливый», «блаженный» от греческого слова «аркадос» - «пастух»

Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»

Егор вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»

Лаврентий от римского родового имени Laurentius - «лаврентский, житель города Лаврент»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»

Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»

Ранее мы писали, что можно и нельзя святить в церкви на Троицу.