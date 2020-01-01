У кого именины 29 мая?
Сегодня много именинников.
Читай также: Полнолуние и Новолуние в июне 2020: даты и астрологический прогноз
Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.
Именины 29 мая отмечают:
- Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
- Аркадий от древнегреческого имени Аркадиос -«аркадец, житель Аркадии (область в Греции)», а также «счастливый», «блаженный» от греческого слова «аркадос» - «пастух»
- Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
- Егор вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
- Лаврентий от римского родового имени Laurentius - «лаврентский, житель города Лаврент»
- Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
- Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
- Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
- Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Ранее мы писали, что можно и нельзя святить в церкви на Троицу.
Полная версия правил