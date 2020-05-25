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У кого именины 25 мая?

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Кто сегодня принимает поздравления?
У кого именины 25 мая?
У кого именины 25 мая?
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Именины – это давняя христианская традиция, отдельный день памяти святого, имя которого дается человеку при крещении. Сегодня именины отмечают Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

В честь какого святого именины:

  • Антон.Святой покровитель Антоний Медведев , преподобный, наместник, Троице-Сергиевой Лавры. Происходит от от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок».
  • Герман. Святой покровитель: Герман Константинопольский , патриарх. Происходит от латинского germanus - «братский, близкий», «единокровный, родной», «настоящий, истинный, подлинный» один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - «воин». 
  • Денис. Святой покровитель: Дионисий Радонежский , архимандрит. Происходит от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису».
  • Иван. Святой покровитель: Иоанн Влах , мученик. Происходит от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Петр. Святой покровитель: Петр Попов , священномученик, иерей Новомученик. Происходит от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный».
  • Семен. Святой покровитель: Симеон Верхотурский (Меркушинский). Происходит от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал».
  • Федор. Святой покровитель: Феодор Цитерский , преподобный. Происходит современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар».
  • Филипп. Святой покровитель: Филипп Аргирий. Происходит от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»

Ранее мы писали, что нельзя делать 25 мая. 

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Теги: именины
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