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Запреты дня 25 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в Епифанов день

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Запреты и суеверия дня, которые призваны привлечь удачу в дом.

Запреты дня 25 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в Епифанов день
Запреты дня 25 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в Епифанов день
depositphotos.com

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В понедельник, 25 мая 2020, православная церковь вспоминает святителя Епифания Кипрского. В народе этот день называли Епифановым, а его традиции были связаны с наблюдением за природой, а также бережным отношением к растительности.

В народе верили, что в день Епифана особой силой обладает рябиновое дерево, которое начинает цвести именно в этот период. Также магические качества приписывали кувшинкам, которые тоже расцветают в конце мая.

Предлагаем узнать, чего категорически нельзя делать 25 мая 2020 в день Епифана, а также что нужно делать, чтобы привлечь удачу.

  • Что нужно делать 25 мая 2020

В народе верили, что цветущая калина символизирует вечную любовь и верность, поскольку, по давней легенде, в калину превратилась влюбленная девушка, муж которой безвременно погиб - чтобы не расставаться с супругом, она обратилась в цветущее дерево в ногах на его могиле.

Так, древние верили, что в Епифанов день веточки калины обладают особой силой, способной привлечь в дом удачу и любовь.

Что нужно делать в Епифанов день:

  • в народе верили, что цветущая ветка рябины дарит удачу на весь год - ее аккуратно врезали и ставили дома в воду
  • женщины, рожденные 25 мая, могли привлекать удачу и отгонять несчастья - они одевались в красивое красное облачение и, обращаясь к рябиновой веточке, читали заговоры от пожаров и молнии.

По наблюдениям предков, женщина, рожденная 25 мая, будет хорошей хозяйкой, а также вырастет артистичной и будет обладать сильным голосом и хорошим слухом. 

  • Запреты дня 25 мая 2020

В день Епифания существует ряд запретов:

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  • 25 мая нельзя срывать и приносить в дом белые кувшинки, цветение которых на прудах начинается именно с этой даты. Тем, кто ослушается запрета - древние сулили неприятности и мор скота
  • незамужним девушкам нельзя было 25 мая носить черное - по поверью, муж мог попасться старым и вскоре умереть. На Епифания следовало надевать все яркое и новое: чем красивее одежда - тем счастливее брак и жизнь
  • категорически запрещалось пить алкоголь - древние верили, что на пьющего может напасть нечистая сила и так одурманить голову, что человек совершит нечто такое, о чем долгое время жалеть будет
  • 25 мая нельзя ругаться с близкими - весь день проведите в покое и счастье.

С 24 на 25 мая сняться вещие сны, которые, по преданию, сбывались через 9 дней. Значение которых разгадывали так:

  • Вещие сны на 25 мая 2020:

Сон с 24 на 25 мая предупреждает о событиях, которые произойдут в ближайшие полгода. Сны предки расшифровывали так:

  • приснился хлеб, арбуз или пшеница - к долгой и беззаботной жизни
  • снится, что веселитесь с родными, друзьями - можете поссориться с ними или даже расстаться
  • во сне приревновали любимого - брак будет крепким, а отношения доверительными
  • снится дикий зверь, чудовище - внезапный источник волнения, переживаний
  • снится, что мыли хрустальную посуду - к веселому будущему, много смеха и радости
  • во сне плывете по реке на плоту - к проблемам со здоровьем
  • во сне жарить мясо на костре или сковороде - к недугу.

Также 25 мая наблюдали за природой, чтобы предсказать будущее.

  • Приметы на 25 мая

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Древние верили, что такие приметы могут указать на погоду:

  • утром 25 мая тепло и солнечно - лето будет засушливое;
  • рябина густо цветет - лен хорошо уродит;
  • много майских жуков летает - к засушливому лету;
  • лисы в село заходят - к беде;
  • волки в деревню забежали - урожай плохим будет;
  • гуси ощипываю себе перья - будет непогода;
  • рябина еще не распустилась - к поздней и долгой осени;
  • если цветы жимолости сильно пахнут и щедро нектар выделяют - к сильному дождю;
  • утро 25 мая пасмурное - к прохладному лету с частыми дождями;
  • вечером 25 мая стелются синие облака - к резкой перемене погоды.

Кроме Епифания, в этот день не забудьте поздравить и других именинников. 

  • У кого именины 25 мая 2020:

Именинники дня:

  • Герман
  • Денис
  • Иван
  • Петр
  • Семен
  • Федор
  • Филипп

Ранее мы писали, как вести себя в Полнолуние. 

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Теги: чего нельзя делать сегодня, запреты дня, суеверия
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Источник: IVONA)bigmir.net

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