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Запреты дня 21 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в день Иоанна Богослова

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Суеверия и приметы, которые связаны с этим днем.

Запреты дня 21 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в день Иоанна Богослова
Запреты дня 21 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в день Иоанна Богослова
depositphotos

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Завтра 21 мая 2020 в Украине отмечают День вышиванки, а православная церковь почитает память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей.

Предлагаем узнать, чего нельзя делать 21 мая 2020

Предки считали, что в День памяти Иоанна Богослова, который отмечают 21 мая, категорически нельзя:

  • лгать и сквернословить, выносить свои отношения на всеобщее обозрение
  • спорить с родными и близкими - это может привести к серьезному конфликту
  • стирать и гладить - сегодня стоит больше времени проводить на природе
  • быть жадным - сегодня обязательно стоит угощать гостей и раздавать милостыню.

Кто празднует именины 21 мая 2020:

Именины этого дня:

  • Арсений
  • Иван
  • Ян

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние. 

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Теги: какой сегодня праздник, запреты дня, чего нельзя делать сегодня
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Источник: IVONА bigmir)net

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