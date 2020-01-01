Суеверия и приметы, которые связаны с этим днем.

Запреты дня 21 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в день Иоанна Богослова depositphotos

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Завтра 21 мая 2020 в Украине отмечают День вышиванки, а православная церковь почитает память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей.

Предлагаем узнать, чего нельзя делать 21 мая 2020

Предки считали, что в День памяти Иоанна Богослова, который отмечают 21 мая, категорически нельзя:

лгать и сквернословить, выносить свои отношения на всеобщее обозрение

спорить с родными и близкими - это может привести к серьезному конфликту

стирать и гладить - сегодня стоит больше времени проводить на природе

быть жадным - сегодня обязательно стоит угощать гостей и раздавать милостыню.

Кто празднует именины 21 мая 2020:

Именины этого дня:

Арсений

Иван

Ян

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