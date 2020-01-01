Запреты дня 21 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в день Иоанна Богослова
Суеверия и приметы, которые связаны с этим днем.
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Завтра 21 мая 2020 в Украине отмечают День вышиванки, а православная церковь почитает память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей.
Предлагаем узнать, чего нельзя делать 21 мая 2020
Предки считали, что в День памяти Иоанна Богослова, который отмечают 21 мая, категорически нельзя:
- лгать и сквернословить, выносить свои отношения на всеобщее обозрение
- спорить с родными и близкими - это может привести к серьезному конфликту
- стирать и гладить - сегодня стоит больше времени проводить на природе
- быть жадным - сегодня обязательно стоит угощать гостей и раздавать милостыню.
Кто празднует именины 21 мая 2020:
Именины этого дня:
- Арсений
- Иван
- Ян
Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.
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