Не стоит рисковать из-за сиюминутной выгоды – проверенные отношения важнее.

Гороскоп на 24 апреля 2020 года для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

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Старайтесь выполнять работу дозировано, иначе переутомления не избежать.

Телец

Судьба проекта будет зависеть от того, с каким настроением вы его начнете. Гоните прочь депрессивные мысли в этот день.

Близнецы

Уделите себе время в первой половине дня, а вечером можно интенсивно поработать.

Рак

Очень важно сдержанно критиковать близких людей, если вам очевидно, что они ошибаются.

Лев

Звезды призывают подумать о себе, организовать СПА-салон в домашних условиях и провести время с пользой для тела.

Дева

Все важные решения отложите на завтра, не говорите однозначно “да“ или “нет“, если хотя бы на 10% сомневаетесь.

Весы

Вы обладаете не только умом, но и хитростью, что поможет вам обойти профессиональных конкурентов.

Скорпион

Идеи, которые придут вам в голову сегодня, могут облегчить старт нового дела сразу после завершения карантина.

Стрелец

Можно себя побаловать чем-нибудь вкусным, вы заслужили, да и стресс нужно, наконец, оставить позади.

Козерог

Пора понемногу начинать реализовывать свои планы, хотя бы те, которые можно осуществлять на карантине.

Водолей

Попробуйте выйти на связь с человеком, которого обидели, возможно, он уже готов вернуться в вашу жизнь.

Рыбы

Высокий энергетический потенциал во второй половине дня поможет быть продуктивным!

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