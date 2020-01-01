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Гороскоп на 24 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Спецтема: Астрология
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Не стоит рисковать из-за сиюминутной выгоды – проверенные отношения важнее.
Гороскоп на 24 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 24 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
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  • Овен

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Старайтесь выполнять работу дозировано, иначе переутомления не избежать. 

  • Телец

Судьба проекта будет зависеть от того, с каким настроением вы его начнете. Гоните прочь депрессивные мысли в этот день.

  • Близнецы

Уделите себе время в первой половине дня, а вечером можно интенсивно поработать. 

  • Рак

Очень важно сдержанно критиковать близких людей, если вам очевидно, что они ошибаются. 

  • Лев

Звезды призывают подумать о себе, организовать СПА-салон в домашних условиях и провести время с пользой для тела. 

  • Дева

Все важные решения отложите на завтра, не говорите однозначно “да“ или “нет“, если хотя бы на 10% сомневаетесь. 

  • Весы

Вы обладаете не только умом, но и хитростью, что поможет вам обойти профессиональных конкурентов. 

  • Скорпион

Идеи, которые придут вам в голову сегодня, могут облегчить старт нового дела сразу после завершения карантина. 

  • Стрелец

Можно себя побаловать чем-нибудь вкусным, вы заслужили, да и стресс нужно, наконец, оставить позади. 

  • Козерог

Пора понемногу начинать реализовывать свои планы, хотя бы те, которые можно осуществлять на карантине. 

  • Водолей

Попробуйте выйти на связь с человеком, которого обидели, возможно, он уже готов вернуться в вашу жизнь. 

  • Рыбы

Высокий энергетический потенциал во второй половине дня поможет быть продуктивным!

Ранее мы публиковали рейтинг самый популярных сериалов. 

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Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня. гороскоп для каждого знака зо
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