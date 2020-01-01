Гороскоп на 24 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Старайтесь выполнять работу дозировано, иначе переутомления не избежать.
- Телец
Судьба проекта будет зависеть от того, с каким настроением вы его начнете. Гоните прочь депрессивные мысли в этот день.
- Близнецы
Уделите себе время в первой половине дня, а вечером можно интенсивно поработать.
- Рак
Очень важно сдержанно критиковать близких людей, если вам очевидно, что они ошибаются.
- Лев
Звезды призывают подумать о себе, организовать СПА-салон в домашних условиях и провести время с пользой для тела.
- Дева
Все важные решения отложите на завтра, не говорите однозначно “да“ или “нет“, если хотя бы на 10% сомневаетесь.
- Весы
Вы обладаете не только умом, но и хитростью, что поможет вам обойти профессиональных конкурентов.
- Скорпион
Идеи, которые придут вам в голову сегодня, могут облегчить старт нового дела сразу после завершения карантина.
- Стрелец
Можно себя побаловать чем-нибудь вкусным, вы заслужили, да и стресс нужно, наконец, оставить позади.
- Козерог
Пора понемногу начинать реализовывать свои планы, хотя бы те, которые можно осуществлять на карантине.
- Водолей
Попробуйте выйти на связь с человеком, которого обидели, возможно, он уже готов вернуться в вашу жизнь.
- Рыбы
Высокий энергетический потенциал во второй половине дня поможет быть продуктивным!
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