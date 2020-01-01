Не стоит на эмоциях делать громких заявлений.

Гороскоп на 23 апреля 2020 года для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

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Сосредоточьтесь на работе, чтобы довести до ума проект до конца рабочего времени.

Телец

Не следует пытаться побороть хандру при помощи алкоголя, только хуже сделаете.

Близнецы

Недоброжелатели могут пытаться вывести вас из себя, сами понимаете, внешне важно остаться спокойным.

Рак

Не самое лучшее время для серьезных дел, остановитесь и еще раз все перепроверьте.

Лев

Если хотите помирить уставших от карантина членов семьи, займите их общей работой.

Дева

Не принимайте близко к сердцу любую критику, в том числе оставленную в социальной сети под вашим постом.

Весы

Общение в этот день может оказаться пустым и лишь повысить градус вашего напряжения.

Скорпион

Присутствует излишек негативной энергии, займитесь уборкой или спортом, но не выплескивайте ее на близких.

Стрелец

Настройтесь на позитивную волну и постарайтесь достичь умиротворения.

Козерог

Вам противопоказана активная деятельность, только спокойствие и уединение способы подарить вам гармонию в этот день.

Водолей

Даже если начальник вас раскритиковал, это повод стать лучше и учесть ошибки в будущем.

Рыбы

Накопившаяся усталость может сделать вас апатичным, конечно, нужно отдохнуть.

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