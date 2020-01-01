Гороскоп на 23 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Сосредоточьтесь на работе, чтобы довести до ума проект до конца рабочего времени.
- Телец
Не следует пытаться побороть хандру при помощи алкоголя, только хуже сделаете.
- Близнецы
Недоброжелатели могут пытаться вывести вас из себя, сами понимаете, внешне важно остаться спокойным.
- Рак
Не самое лучшее время для серьезных дел, остановитесь и еще раз все перепроверьте.
- Лев
Если хотите помирить уставших от карантина членов семьи, займите их общей работой.
- Дева
Не принимайте близко к сердцу любую критику, в том числе оставленную в социальной сети под вашим постом.
- Весы
Общение в этот день может оказаться пустым и лишь повысить градус вашего напряжения.
- Скорпион
Присутствует излишек негативной энергии, займитесь уборкой или спортом, но не выплескивайте ее на близких.
- Стрелец
Настройтесь на позитивную волну и постарайтесь достичь умиротворения.
- Козерог
Вам противопоказана активная деятельность, только спокойствие и уединение способы подарить вам гармонию в этот день.
- Водолей
Даже если начальник вас раскритиковал, это повод стать лучше и учесть ошибки в будущем.
- Рыбы
Накопившаяся усталость может сделать вас апатичным, конечно, нужно отдохнуть.
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