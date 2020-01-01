ТЕСТ: Узнаете ли вы украинских звезд в масках?

Сможете ли вы отличить Лесю Никитюк от Юлии Панковой?

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Карантин существенно повлиял не только на образ жизни, но и на внешний вид украинцев. Теперь из дому нельзя выходить без перчаток и маски, поэтому все люди стали похожи друг на друга. Это касается и украинских звезд, которые строго соблюдают правила безопасности. Предлагаем пройти наш тест и проверить, сможете ли вы узнать ведущих и участников проектов Нового канала по их фото в масках.







Ранее мы предлагали пройти тест и проверить, знаете ли вы “пацанок“ ?