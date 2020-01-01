Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

ТЕСТ: Узнаете ли вы украинских звезд в масках?

Комментариев: 0
Сможете ли вы отличить Лесю Никитюк от Юлии Панковой?
ТЕСТ: Узнаете ли вы украинских звезд в масках?
ТЕСТ: Узнаете ли вы украинских звезд в масках?
пресс-служба

Читай также: Тест: Какой из известных фильмов мы увидели раньше?

Карантин существенно повлиял не только на образ жизни, но и на внешний вид украинцев. Теперь из дому нельзя выходить без перчаток и маски, поэтому все люди стали похожи друг на друга. Это касается и украинских звезд, которые строго соблюдают правила безопасности. Предлагаем пройти наш тест и проверить, сможете ли вы узнать ведущих и участников проектов Нового канала по их фото в масках.

 



Ранее мы предлагали пройти тест и проверить, знаете ли вы “пацанок“ ?

Поделись:
Теги: тест, звезды, новый канал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь