Гороскоп на неделю, с 21 апреля по 26 апреля 2020 года, для всех знаков зодиака
- Овен
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На этой неделе некоторых Овнов захлестнет ностальгия. Вы буквально погрузитесь в пучину воспоминаний, раскапывая старые фотоальбомы и смахивая пыль с открыток. Пришло время освежить не только воспоминания, но и контакты. Смело звоните всем, по кому скучаете. Вы будете удивлены теплотой разговора, даже если c момента последней встречи прошло больше года. Идите на контакт первыми.
- Телец
Тельцам стоит совершенствоваться в любимом деле. Особенно это касается тех, чей талант погребен в письменном столе в десятке рукописей и эскизов. Хватит ждать светлого будущего. Пришло время показать миру свои творения. Благо, сейчас для этого есть интернет и прочие подарки цивилизации. Совершенствуйте навыки и предоставляйте миру возможность восхищаться вами.
- Близнецы
Близнецам стоит поразмыслить над расширением кругозора, а заодно и круга общения. Если ваши интересы растут не по дням, а по часам, вам нужны единомышленники. Ищите новых друзей, знакомьтесь и предлагайте партнерство. Вас ждет много открытий в сфере социальных контактов. Но чтобы сделать эти открытия, важно и самому открыться миру. Смелее заговаривайте на интересующие вас темы.
- Рак
Ракам стоит заняться порядком в своей любовной сфере. Планеты на небе складываются в тандемы, и одиноким Ракам также стоит подыскать себе пару. Особенно это касается тех, кто считал себя заядлым холостяком. Прекратите втискивать себя в рамки и откройте сердце влюбленности. Отношения, зарождающиеся на этой неделе, имеют немало шансов перерасти в любовь всей рачьей жизни.
- Лев
Львам стоит быть осторожнее с тайнами, которые вы так тщательно скрываете. Если пытаетесь утаить что-то от партнера, то держите рот на замке. На этой неделе ваши скелеты едва ли поместятся в шкафу. Есть вероятность, что один из них вывалится под ноги любимому человеку в самый неподходящий момент. Подготовьте надежное алиби, а лучше признайтесь в грешках заблаговременно.
- Дева
Девам, занятым своей карьерой, рекомендуется уделить больше внимания подбору ассистентов. Вы не справляетесь с делами, но доверять их кому попало не намерены. Отдайте предпочтение такому же дотошному персонажу, как вы сами. Только сотрудник-Дева сможет выполнить ваши поручения на должном уровне. Избегайте сотрудничества с ветреными Весами и Стрельцами. Они – ваша головная боль на этой неделе.
- Весы
Весам давно пора выходить на новый уровень. Это касается всех сфер жизни. Если вы сосредоточены на работе, переходите на следующую ступень. Например, выводя свой магазин в режим онлайн. Перемен требует и личная сфера. Ваши отношения нуждаются в капитальном ремонте. Выделите несколько дней, которые проведете в компании с половинкой. При этом не забудьте выключить телефоны.
- Скорпион
Под конец недели Скорпионов ждет решающий раунд в борьбе с неуверенностью. В этом бою вам нужно победить. В качестве экзамена будет представлена встреча со значимым для вас человеком. Задание первое: назначить эту встречу. Задание второе: организовать ее и провести незабываемо. Ваш козырь – неформальность. Пригласите визави не на ужин, а на завтрак. А еще лучше – на пробежку по парку.
- Стрелец
Стрельцам стоит подтянуть самодисциплину. В последнее время вы позволили себе распоясаться, утратив способность собираться в приключения, пока горит спичка. Учитесь просыпаться рано, ложиться до полуночи и молниеносно отправляться в приключения по первому зову. Живость и подвижность пригодится вам и в личной жизни. Вы же не зря выбрали половинку, не любящую рутину и скуку.
- Козерог
Козероги, приготовьтесь к смене планов. Вы любите предсказуемость и стабильность, но на этой неделе вам не видать ни того, ни другого. Будьте готовы действовать быстро и экспромтом. Для этого в вашей сумочке всегда должен быть паспорт, купальник и фата. Мало ли куда вас занесет на сей раз. Желающие могут расширить список маст-хэв на несколько пунктов. Звезды рекомендуют готовиться к ярким выходным.
- Водолей
Водолеям предстоит быть двигателем во всех сферах жизни. В работе вы будете едва ли не единственным сотрудником, верящим в светлое будущее проекта. Яркий позитив вы распыляете и в любви. Станьте для половинки психологом и помогите ей поверить в собственные силы. Будьте наставником для всех, кто прислушивается к вашим советам.
- Рыбы
На этой неделе повезет Рыбам, недавно нашедшим новую работу. Вы излучаете энтузиазм. Делайте все, чтобы не потерять этот запал как можно дольше. Сейчас важно не перегореть и быть готовой выполнять даже неинтересные поручения. В личной жизни у Рыб все отлично. Возможно, это связано с увлечением, на которое уходит большая часть ваших сил.
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