Гороскоп на неделю, с 21 апреля по 26 апреля 2020 года, для всех знаков зодиака

На этой неделе нас ожидают новые события, в веренице которых важно не потерять веру в самих себя.

Овен

Читай также: Сколько можно хранить вареные яйца?

На этой неделе некоторых Овнов захлестнет ностальгия. Вы буквально погрузитесь в пучину воспоминаний, раскапывая старые фотоальбомы и смахивая пыль с открыток. Пришло время освежить не только воспоминания, но и контакты. Смело звоните всем, по кому скучаете. Вы будете удивлены теплотой разговора, даже если c момента последней встречи прошло больше года. Идите на контакт первыми.

Телец

Тельцам стоит совершенствоваться в любимом деле. Особенно это касается тех, чей талант погребен в письменном столе в десятке рукописей и эскизов. Хватит ждать светлого будущего. Пришло время показать миру свои творения. Благо, сейчас для этого есть интернет и прочие подарки цивилизации. Совершенствуйте навыки и предоставляйте миру возможность восхищаться вами.

Близнецы

Близнецам стоит поразмыслить над расширением кругозора, а заодно и круга общения. Если ваши интересы растут не по дням, а по часам, вам нужны единомышленники. Ищите новых друзей, знакомьтесь и предлагайте партнерство. Вас ждет много открытий в сфере социальных контактов. Но чтобы сделать эти открытия, важно и самому открыться миру. Смелее заговаривайте на интересующие вас темы.

Рак

Ракам стоит заняться порядком в своей любовной сфере. Планеты на небе складываются в тандемы, и одиноким Ракам также стоит подыскать себе пару. Особенно это касается тех, кто считал себя заядлым холостяком. Прекратите втискивать себя в рамки и откройте сердце влюбленности. Отношения, зарождающиеся на этой неделе, имеют немало шансов перерасти в любовь всей рачьей жизни.

Лев

Львам стоит быть осторожнее с тайнами, которые вы так тщательно скрываете. Если пытаетесь утаить что-то от партнера, то держите рот на замке. На этой неделе ваши скелеты едва ли поместятся в шкафу. Есть вероятность, что один из них вывалится под ноги любимому человеку в самый неподходящий момент. Подготовьте надежное алиби, а лучше признайтесь в грешках заблаговременно.

Дева

Девам, занятым своей карьерой, рекомендуется уделить больше внимания подбору ассистентов. Вы не справляетесь с делами, но доверять их кому попало не намерены. Отдайте предпочтение такому же дотошному персонажу, как вы сами. Только сотрудник-Дева сможет выполнить ваши поручения на должном уровне. Избегайте сотрудничества с ветреными Весами и Стрельцами. Они – ваша головная боль на этой неделе.

Весы

Весам давно пора выходить на новый уровень. Это касается всех сфер жизни. Если вы сосредоточены на работе, переходите на следующую ступень. Например, выводя свой магазин в режим онлайн. Перемен требует и личная сфера. Ваши отношения нуждаются в капитальном ремонте. Выделите несколько дней, которые проведете в компании с половинкой. При этом не забудьте выключить телефоны.

Скорпион

Под конец недели Скорпионов ждет решающий раунд в борьбе с неуверенностью. В этом бою вам нужно победить. В качестве экзамена будет представлена встреча со значимым для вас человеком. Задание первое: назначить эту встречу. Задание второе: организовать ее и провести незабываемо. Ваш козырь – неформальность. Пригласите визави не на ужин, а на завтрак. А еще лучше – на пробежку по парку.

Стрелец

Стрельцам стоит подтянуть самодисциплину. В последнее время вы позволили себе распоясаться, утратив способность собираться в приключения, пока горит спичка. Учитесь просыпаться рано, ложиться до полуночи и молниеносно отправляться в приключения по первому зову. Живость и подвижность пригодится вам и в личной жизни. Вы же не зря выбрали половинку, не любящую рутину и скуку.

Козерог

Козероги, приготовьтесь к смене планов. Вы любите предсказуемость и стабильность, но на этой неделе вам не видать ни того, ни другого. Будьте готовы действовать быстро и экспромтом. Для этого в вашей сумочке всегда должен быть паспорт, купальник и фата. Мало ли куда вас занесет на сей раз. Желающие могут расширить список маст-хэв на несколько пунктов. Звезды рекомендуют готовиться к ярким выходным.

Водолей

Водолеям предстоит быть двигателем во всех сферах жизни. В работе вы будете едва ли не единственным сотрудником, верящим в светлое будущее проекта. Яркий позитив вы распыляете и в любви. Станьте для половинки психологом и помогите ей поверить в собственные силы. Будьте наставником для всех, кто прислушивается к вашим советам.

Рыбы

На этой неделе повезет Рыбам, недавно нашедшим новую работу. Вы излучаете энтузиазм. Делайте все, чтобы не потерять этот запал как можно дольше. Сейчас важно не перегореть и быть готовой выполнять даже неинтересные поручения. В личной жизни у Рыб все отлично. Возможно, это связано с увлечением, на которое уходит большая часть ваших сил.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на май.