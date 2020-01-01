Что ждет сегодня представителей Зодиакального круга в работе и личной жизни .

Гороскоп на 18 апреля 2020 для всех знаков Зодиака pinterest.com

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Гороскоп на 18 апреля 2020:

Овен

Овнам сегодня не стоит обращать внимание на мелкие трудности, которые могут возникнуть как в делах. так и в общении с родными - держитесь своего курса и обязательно будьте на позитиве.

Телец

Тельцам сегодня нужно быть еще более упорными в тех вопросах, которые касаются принципиальных для вас вещей. Старайтесь балансировать между характером и настоящим упрямством.

Близнецы

Близнецам стоит сделать маленькую передышку “для души“: если возитесь сегодня перед праздником, то обязательно привлеките родных как помощников. Вечером устройте релакс с пенной ванной или хотя бы сделайте небольшой самомассаж.

Рак

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Рак сегодня благодатен и спокоен, как никогда - используйте это время с пользой и решите те вопросы, которые требуют неконфликтного общения и легкости.

Лев

Львам сегодня будет еще проще нравиться окружающим и договариваться в важных вопросах. Вы сегодня само очарование - используйте это с умом.

Дева

Девам сегодня нужно быть менее упрямыми и больше прислушиваться к окружающим. День хорош для креативного мышления, нестандартных решений важных вопросов и творческого оформления обстановки.

Весы

Весам сегодня стоит быть более усердными и сосредоточенными на том, деле, которым планируете заниматься. Хорошее время для творческих начинаний, которые, кстати, можно использовать для выпекания и украшения куличей и росписи яиц.

Скорпион

Скорпионы сегодня прекрасны - внешне и внутренне и прекрасно этим пользуются: вы запросто можете в этот день договориться о помощи в важных вопросах и продвинуть свои проекты, которые раньше боялись развивать.

Стрелец

Стрельцы сегодня заняты - и вам это нравится. Все, что задумали, будет удаваться на славу, в особенности подготовка к празднику - выпекание пасок, роспись яиц и оформление интерьера.

Козерог

У Козерогов сегодня есть вдохновение и силы для того, чтобы устроить близким настоящий праздник. Начните планировать день с самого утра и старайтесь не отходить от плана, чтобы все успеть вовремя.

Водолей

Водолеи сегодня смогут закончить даже больше дел, чем надеются - вам сегодня, что называется, везет и звезды благоволят вашей креативности. Если раздумываете над тем, стоит ли изощряться и готовить кулинарные шедевры к празднику - не раздумывая, делайте: это порадует и вас, и ваших близких.

Рыбы

Рыбы сегодня не очень активны и инициативны, зато смогут быть хорошими подмастерьями в подготовке праздника. Старайтесь сами себе поднимать настроение - и увидите, как буквально на глазах расцветут улыбки ваших близких.

Ранее мы писали, что выставку тюльпанов на Певческом поле можно посетить онлайн.

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