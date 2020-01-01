Сегодня день непростых решений.

Гороскоп на 9 апреля 2020 года для всех знаков зодиака pinterest

Овен

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В этот день вы сможете вернуть в свой круг общения дорогого человека, с которым поссорились из-за недоразумения.

Телец

Не делайте зла окружающим, чтобы и самим от зла не пострадать. Помощь нуждающимся улучшит и ваши позиции.

Близнецы

Позволив обстоятельствам вывести вас из себя, вы только приблизите победу конкурентов.

Рак

Займитесь уборкой, и мысли в порядок приведете, и избавитесь от ненужных вещей.

Лев

Интернет-знакомство покажется будничным, но вскоре этот человек даст о себе знать снова.

Дева

Перенесите принятие важных решений на другой день, вы не в лучшей форме сегодня, есть вероятность наделать ошибок.

Весы

Продуктивность может пострадать, если и дальше будете отвлекаться на общение с друзьями.

Скорпион

Вы уже созрели, пора отпустить прошлое и двигаться дальше. Не бойтесь делиться своими идеями.

Стрелец

Избегайте тесных контактов этим утром, из-за минутного недопонимания вы можете лишиться союзника или друга.

Козерог

На работе не проявляйте инициативу, сегодня не тот день, когда можно идти на глобальные подвиги.

Водолей

Пока вы ищите ответы, внутренний голос уже нашептывает вам правильные варианты.

Рыбы

Постарайтесь сегодня вернуть долг, например, выполнить определенное обещание.

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