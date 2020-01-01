Гороскоп на 9 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
Читай также: Тест от блондинок: что ты знаешь о музыке?
В этот день вы сможете вернуть в свой круг общения дорогого человека, с которым поссорились из-за недоразумения.
- Телец
Не делайте зла окружающим, чтобы и самим от зла не пострадать. Помощь нуждающимся улучшит и ваши позиции.
- Близнецы
Позволив обстоятельствам вывести вас из себя, вы только приблизите победу конкурентов.
- Рак
Займитесь уборкой, и мысли в порядок приведете, и избавитесь от ненужных вещей.
- Лев
Интернет-знакомство покажется будничным, но вскоре этот человек даст о себе знать снова.
- Дева
Перенесите принятие важных решений на другой день, вы не в лучшей форме сегодня, есть вероятность наделать ошибок.
- Весы
Продуктивность может пострадать, если и дальше будете отвлекаться на общение с друзьями.
- Скорпион
Вы уже созрели, пора отпустить прошлое и двигаться дальше. Не бойтесь делиться своими идеями.
- Стрелец
Избегайте тесных контактов этим утром, из-за минутного недопонимания вы можете лишиться союзника или друга.
- Козерог
На работе не проявляйте инициативу, сегодня не тот день, когда можно идти на глобальные подвиги.
- Водолей
Пока вы ищите ответы, внутренний голос уже нашептывает вам правильные варианты.
- Рыбы
Постарайтесь сегодня вернуть долг, например, выполнить определенное обещание.
Ранее мы писали, как покрасить яйца без химии.
Полная версия правил