Тест: Кто ты из сериала "Клиника"?

Узнай себя в ком-то из главных героев легендарного ситкома!

Впервые комедийный ситком “Клиника“ вышел на экраны в 2001 году и сразу завоевал такую же огромную популярность, как и “Друзья“. Каждый его новый эпизод на протяжении целых 9 сезонов собирал у экранов американского канала NBС миллионы зрителей, которые пристально следили за тем, как герои росли профессионально и личностно.

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Теперь сериал доступен и для отечественных зрителей в классной и новой украинской озвучке – с 1 апреля его транслирует украинский развлекательный канал Paramount Comedy ежедневно в 21:25.

Ну что, узнаем кто ты из “Клиники“?

1. Кем ты себя считаешь:

via GIPHY

душой компании 3 балла

лентяем еще тем 4 балла

всем работягам работягой 2 балла

маминым золотцем 5 баллов

2. Когда у тебя плохое настроение, ты предпочитаешь:

via GIPHY

идти в спортзал или на какой-то матч 3 балла

заглядывать в бар 1 балл

заниматься самокопанием 4 балла

залипать за просмотром сериала 5 баллов

3. Какой вид спорта наиболее близок тебе:

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никакой, спорт – это не мое 5 баллов

йога, фитнес, стрейчинг 4 балла

баскетболл, конечно 1 балл

интеллектуальные виды спорта, приставка, например 3 балла

4. Самое большое влияние на тебя, как на личность, оказали:

via GIPHY

родители 4 балла

друзья 3 балла

жизнь 1 балл

никто – я не поддаюсь влиянию 2 балла

5. Твоим лучшим другом никогда не смог бы быть:

via GIPHY

кто-то из родителей 4 балла

кто-то из бывших 2 балла

тот, кто не умеет слушать 5 баллов

тот, кто будет к тебе подлизываться ради дружбы 1 балл

6. Твой главный критерий в выборе второй половинки

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красивая внешность 1 балл

отличное чувство юмора 3 балла

максимально высокий IQ 4 балла

противоположность мне – так интереснее 1 балл

7. В конфликтной ситуации ты обычно:

via GIPHY

споришь до потери пульса, доказывая свою правоту 2 балла

пытаешься сгладить ситуацию 5 баллов

сразу сдаешь свои позиции 4 балла

отшучиваешься и не воспринимаешь конфликт серьезно 3 балла

8. Для того, чтобы пережить ураган, в бункер с собой ты возьмешь:

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лучшего друга 5 баллов

ящик любимого алкоголя 1 балл

самое необходимое – батарейки, одеяла, запас еды 2 балла

стопку эротических журналов 3 балла

9. Если бы тебе на работе предложили пожизненно можно получать что-то бесплатно, чтобы это было?

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кофе 4 балла

лекарства 2 балла

крепкие напитки 1 балл

“Медицинский вестник” 5 баллов

10. Как ты оцениваешь свое чувство юмора?

via GIPHY

У меня офигенное чувство юмора 5 баллов

Сложно сказать. Но вот мои друзья – они всегда шутят смешно! 3 балла

Иногда я попадаю впросак 4 балла

Не отвлекайте меня идиотскими вопросами! 1 балл

Джей Ди (42-48 баллов)

Судя по всему, у тебя большие карьерные планы и куча друзей, которых ты любишь едва ли не больше семьи. Если можно быть «слишком вежливым», то это о тебе. Кажется, Джей Ди мог бы стать одним из твоих товарищей и привнести в вашу дружбу много хороших странностей. Интересно каких именно? Включай “Клинику“ ежедневно на Paramount Comedy в 21:25 и узнавай!

Эллиот (35-41 баллов)

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Ну и дела: мы видим у тебя определенное сходство с Эллиот – милой девушкой, которая стремится к самосовершенствованию, но порой грешит самокопанием. Если вдруг ты тоже – Paramount Comedy тебе в помощь, ведь “Клиника“, которая идет на канале ежедневно в 21:25, поможет тебе стать еще юморней и дополнить твою персональную коллекцию отменных шуток новыми яркими экспонатами!

Терк (27-33 баллов)

Подозреваем, что за друзей ты порвешь всех, как тузик грелку, и такого преданного и надежного друга, как ты еще поискать надо. Не исключено, что характер Терка с тебя и рисовали – жизненные принципы у вас очень похожи. Узнать больше про Терка и его друзей можно на канале Paramount Comedy ежедневно в 21:25.

Карла (20-27 баллов)

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Ого-го, да в тебе задатки лидера и того, кто переспорит самого черта! Так держать, ведь в этом жестоком мире только так и выживешь. Ну, и еще при помощи юмора, конечно, без него никак. Поэтому включай “Клинику“ Paramount Comedy ежедневно в 21:25, узнавай, как твой прототип в виде Карлы поживает, и заряжайся крутыми шуточками на все случаи жизни!

Доктор Кокс (12-19 баллов)

Мы тут проанализировали твои ответы и, честно говоря, просто боимся сказать что-то не в твой адрес! Потому что твое второе имя то ли Сарказм, то ли доктор Кокс. Ты знаешь все на свете, ты суперпрофессионал и супергерой, вот только слово “компромисс” тебе, похоже, не знакомо. Если хочешь узнать больше о стиле общения твоего alter ego, включай Paramount Comedy и смотри легендарный сериал “Клиника“ ежедневно в 21:25!

Ранее мы предлагали узнать с помощью теста, какой ты украинский комик.

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