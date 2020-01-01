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Тест: Кто ты из сериала "Клиника"?

Спецтема: Прикольные тесты
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Узнай себя в ком-то из главных героев легендарного ситкома!
Тест: Кто ты из сериала "Клиника"?
Тест: Кто ты из сериала "Клиника"?
Пресс-служба

Впервые комедийный ситком “Клиника“ вышел на экраны в 2001 году и сразу завоевал такую же огромную популярность, как и “Друзья“. Каждый его новый эпизод на протяжении целых 9 сезонов собирал у экранов американского канала NBС миллионы зрителей, которые пристально следили за тем, как герои росли профессионально и личностно. 

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Теперь сериал доступен и для отечественных зрителей в классной и новой украинской озвучке – с 1 апреля его транслирует украинский развлекательный канал Paramount Comedy ежедневно в 21:25. 

Ну что, узнаем кто ты из “Клиники“?

1. Кем ты себя считаешь:

via GIPHY

  • душой компании 3 балла
  • лентяем еще тем 4 балла
  • всем работягам работягой 2 балла
  • маминым золотцем 5 баллов

2. Когда у тебя плохое настроение, ты предпочитаешь:

via GIPHY

  • идти в спортзал или на какой-то матч 3 балла
  • заглядывать в бар 1 балл
  • заниматься самокопанием 4 балла
  • залипать за просмотром сериала 5 баллов

3. Какой вид спорта наиболее близок тебе:

via GIPHY

  • никакой, спорт – это не мое 5 баллов
  • йога, фитнес, стрейчинг 4 балла
  • баскетболл, конечно 1 балл
  • интеллектуальные виды спорта, приставка, например 3 балла

4. Самое большое влияние на тебя, как на личность, оказали:

via GIPHY

  • родители 4 балла
  • друзья 3 балла
  • жизнь 1 балл
  • никто – я не поддаюсь влиянию 2 балла

5. Твоим лучшим другом никогда не смог бы быть:

via GIPHY

  • кто-то из родителей 4 балла
  • кто-то из бывших 2 балла
  • тот, кто не умеет слушать 5 баллов
  • тот, кто будет к тебе подлизываться ради дружбы 1 балл

6. Твой главный критерий в выборе второй половинки

via GIPHY

  • красивая внешность 1 балл
  • отличное чувство юмора 3 балла
  • максимально высокий IQ 4 балла
  • противоположность мне – так интереснее 1 балл

7. В конфликтной ситуации ты обычно:

via GIPHY

  • споришь до потери пульса, доказывая свою правоту 2 балла
  • пытаешься сгладить ситуацию 5 баллов
  • сразу сдаешь свои позиции 4 балла
  • отшучиваешься и не воспринимаешь конфликт серьезно 3 балла

8. Для того, чтобы пережить ураган, в бункер с собой ты возьмешь:

via GIPHY

  • лучшего друга 5 баллов
  • ящик любимого алкоголя 1 балл
  • самое необходимое – батарейки, одеяла, запас еды 2 балла
  • стопку эротических журналов 3 балла

9. Если бы тебе на работе предложили пожизненно можно получать что-то бесплатно, чтобы это было?

via GIPHY

  • кофе 4 балла
  • лекарства 2 балла
  • крепкие напитки 1 балл
  • “Медицинский вестник” 5 баллов

10. Как ты оцениваешь свое чувство юмора?

via GIPHY

  • У меня офигенное чувство юмора 5 баллов
  • Сложно сказать. Но вот мои друзья – они всегда шутят смешно! 3 балла
  • Иногда я попадаю впросак 4 балла
  • Не отвлекайте меня идиотскими вопросами! 1 балл

Джей Ди (42-48 баллов)

Судя по всему, у тебя большие карьерные планы и куча друзей, которых ты любишь едва ли не больше семьи. Если можно быть «слишком вежливым», то это о тебе. Кажется, Джей Ди мог бы стать одним из твоих товарищей и привнести в вашу дружбу много хороших странностей. Интересно каких именно? Включай “Клинику“ ежедневно на Paramount Comedy в 21:25 и узнавай!

Эллиот (35-41 баллов)

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Ну и дела: мы видим у тебя определенное сходство с Эллиот – милой девушкой, которая стремится к самосовершенствованию, но порой грешит самокопанием. Если вдруг ты тоже – Paramount Comedy тебе в помощь, ведь “Клиника“, которая идет на канале ежедневно в 21:25, поможет тебе стать еще юморней и дополнить твою персональную коллекцию отменных шуток новыми яркими экспонатами!

Терк (27-33 баллов)

Подозреваем, что за друзей ты порвешь всех, как тузик грелку, и такого преданного и надежного друга, как ты еще поискать надо. Не исключено, что характер Терка с тебя и рисовали – жизненные принципы у вас очень похожи. Узнать больше про Терка и его друзей можно на канале Paramount Comedy ежедневно в 21:25.

Карла (20-27 баллов) 

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Ого-го, да в тебе задатки лидера и того, кто переспорит самого черта! Так держать, ведь в этом жестоком мире только так и выживешь. Ну, и еще при помощи юмора, конечно, без него никак. Поэтому включай “Клинику“ Paramount Comedy ежедневно в 21:25, узнавай, как твой прототип в виде Карлы поживает, и заряжайся крутыми шуточками на все случаи жизни!

Доктор Кокс (12-19 баллов)

Мы тут проанализировали твои ответы и, честно говоря, просто боимся сказать что-то не в твой адрес! Потому что твое второе имя то ли Сарказм, то ли доктор Кокс. Ты знаешь все на свете, ты суперпрофессионал и супергерой, вот только слово “компромисс” тебе, похоже, не знакомо. Если хочешь узнать больше о стиле общения твоего alter ego, включай Paramount Comedy и смотри легендарный сериал “Клиника“ ежедневно в 21:25!    

Ранее мы предлагали узнать с помощью теста, какой ты украинский комик.

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Теги: прикольные тесты, Клиника
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Источник: Ivona bigmir)net

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