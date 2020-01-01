Тест: Узнай свое место в большой корпорации

Узнай, кем бы ты была в сериале "Корпорация".

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Работа в крупной корпорации – тот еще вызов и приключение. Специально к выходу второго сезона нашумевшего сериала “Корпорация“, который смешно рассказывает о жизни менеджеров среднего звена в большой компании, мы вместе с развлекательным каналом Paramount Comedy подготовили небольшой тест. Ну что, готова узнать кем бы ты была и с кем дружила в “Корпорации“?

Ранее мы предлагали вам узнать с помощью нашего теста, получится ли из тебя дизайнер интерьера.

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