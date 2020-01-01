Что можно и чего нельзя делать в праздник Вербного Воскресенья 2020.

Вербное Воскресенье 2020: Традиции и приметы праздника Pinterest.com

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За неделю до Праздника Воскресения Христова (Пасхи) будем отмечать Вербное Воскресенье, с которым связано множество традиций и примет. По преданию, именно в этот день сын Божий Иисус Христос въехал в Иерусалим, где его торжественно приветствовали как царя и пророка. Предлагаем узнать, когда в Украине в 2020 празднуем Вербное Воскресение, а также что нужно обязательно сделать в этот день.

Когда Вербное Воскресенье

В 2020-м году Пасха относительно ранняя: католическая Пасха выпадает на 12 апреля, а православные христиане будут отмечать День Воскресения Христа на неделю позже -19 апреля. Вербное (Пальмовое) Воскресение католики отпразднуют 5 апреля, а православные - 12 апреля. Вербное Воскресенье у христиан обоих обрядов завершает Вербную неделю и наступает после Лазаревой субботы.

В этот день в украинских церквях принято святить веточки вербы и сохранять их в течении всего года. Однако в связи с всеукраинским карантином, объявленным из-за распространения коронавируса, скорее всего, в этом году праздничные службы в церквях будут проходить онлайн.

История праздника

Праздник установлен в память о том дне, когда Иисус въехал на осле в Иерусалим через некоторое время после того, как совершил чудо, воскресив праведника Лазаря. Поскольку весть о чудесном исцелении разлетелась среди местного населения - Иисуса встречали в Иерусалиме как царя и пророка. По преданию, жители города встречали Иисуса пальмовыми ветвями и бросали ему под ноги цветы - отсюда традиция освящения в этот день пальмовых листьев или веточек вербы, которые распускаются весной раньше других. Также, в зависимости от региона - в церкви святят веточки оливы, лавра, самшита.

Вербное Воскресенье 2020: Традиции и приметы праздника Pinterest.com

Что нужно делать в Вербное Воскресенье

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Именно освящение веточек вербы считается является главной традицией Вербного Воскресенье. Их приносят на праздничную службу, а после хранят целый год до следующей Вербной недели. Также в народе существует обряд легонько бить освященными веточками домашних, чтобы они были весь год здоровыми.

Придя с церковной службы, принято прикасаться к родственникам веточками, повторяя “Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат как земля“, или “Верба хлест - бей до слез. Будь здоров как верба“. Также веточками украшали в доме иконы.

Также священную вербу используют, добавляя ее в воду для купания маленьких детей - встарь считалось, что это придает здоровья и бодрости.

В народе верили, что почки вербы нужно сохранять как талисман - для физической силы, а девушки хранили их как оберег для удачного зачатия ребенка.

В старину, в Вербное воскресенье девушки во время расчесывания волос, приговаривали: “Вода, иди в землю вместе с головной болью“.

В Вербное Воскресение, которое припадает на Великий пост, можно было сделать исключение и есть рыбу, а также выпить немного красного вина.

Запреты в Вербное Воскресенье

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В Вербное Воскресенье, как и в любой другой большой праздник, запрещено ссориться, напиваться, а также делать тяжелую работу по хозяйству, и еще несколько вещей:

по народным верованиям, в этот день нельзя срезать ветки с деревьев с дуплами и с тех, которые растут около кладбищ;

считается, что в Вербное воскресенье нельзя стричь и красить волосы - иначе есть вероятность “запутать судьбу“

также есть поверье, что в в этот день нельзя проводить поминальный обед.

нельзя отказывать тому кто просит помощи, также стоит обязательно давать милостыню.

Вербное Воскресенье 2020: Традиции и приметы праздника Pinterest.com

Приметы в Вербное Воскресенье

В Вербное Воскресенье предки строили прогнозы на урожай в будущем году. Чаще всего приметы были связаны с ветром: древние верили, что теплый ветер и ясная погода - сулят добрый урожай, а холодный ветер - обещает хороший урожай фруктов. Если в Вербное Воскресенье ударял мороз - считалось, что это к щедрому урожаю хлеба и злаков.

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